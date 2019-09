Repunta el precio de la uva, pero sigue bajo para los agricultores

El precio de la uva para la presente campaña de la vendimia ha experimentado en las últimas semanas un ligero repunte, pero sigue siendo un precio bajo para los agricultores. Así lo piensan desde la Comunidad de Labradores de Almendralejo, quienes consideran que las cifras han subido porque hay necesidad de vino y la calidad de la cosecha actual es muy buena.

No está siendo una campaña fácil para los agricultores de Tierra de Barros después de ver cómo el coste, al inicio de la recogida de uvas, estaba en torno al 40% menos que el año pasado. Este motivo fue uno de los que pesó para que se llevara a cabo la gran reivindicación de organizaciones agrarias y agricultores el pasado 5 de septiembre.

Fruto de estas movilizaciones, pocos días después la lonja de Extremadura ya cotizó el precio de las uvas para el cava, que era lo que les faltaba. Dicha tarifa oscila entre los 25 y 30 céntimos el kilo, es decir, en torno a un 25-30% más barata que el año pasado y casi un 44% más económica que hace dos campañas. La buena calidad de la cosecha actual ha servido para que las bodegas aumenten ligeramente el precio, ya que la uva de este año es mucho más competitiva que la del pasado año.

La caída de la producción también ha sido importante este año. Hay un 35% menos de cosecha para las variedades de uva blanca «y para las tintas se ha convertido en un desastre», dicen desde la Comunidad de Labradores, ya que la caída se sitúa en torno al 50%.

Mano de obra / Otra de las preocupaciones de la campaña de la vendimia es la escasez de mano de obra. Desde varios colectivos piensan que esta semana puede complicarse aún más esta problemática. La mano de obra española escasea desde hace muchos años, pero la extranjera también ha decaído «porque los extranjeros han empezado a trabajar también en otras zonas de España que puede interesarles más».

Empresarios del sector tienen claro igualmente que el sistema laboral en Extremadura, en ocasiones, no ayuda para que la gente eche una mano en el campo. Señalan que existen demasiadas ayudas para los que no están trabajando y que, para muchos, no le es rentable lo que pueden llegar a ganar en el campo en comparación con el dinero que pueden obtener a través de ayudas por no trabajar.

La actual campaña de la vendimia está ya en su recta final y será en los próximos diez días cuando se recojan las últimas variedades.

ACEITUNA / A partir de ahora arrancará la campaña de recogida de la aceituna que viene con menos problemas que la uva.

Los agricultores miran durante estos días al cielo en busca de lluvias que puedan hacer una cosecha «excepcional», como han indicado a este periódico fuentes de la Comunidad de Labradores de Almendralejo.

Hay mucha cantidad de aceituna y se espera, pues, una buena cosecha en porcentajes de producción. También se espera, asimismo, que sea buena en precios.