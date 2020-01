Reyes Magos de carne y hueso

Almendralejo siempre ha llevado con orgullo la etiqueta de ciudad de la cordialidad por el carácter hospitalario de sus vecinos. Desde hace unos años, también presume de serlo de la solidaridad al contar con el mejor promedio de donaciones de sangre por habitante de Extremadura. Pero no solo ahí queda la cosa. Los almendralejenses, y muy en especial sus asociaciones, también demuestran cada año que son campeones en corazón con los más pequeños, sobre todo cuando se aproximan los Reyes Magos.

Por esta razón, no habrá niños sin juguetes en la capital de Tierra de Barros. Colectivos como Cruz Roja, Fundación San Juan de Dios, la oenegé Despierta Almendralejo o la asociación Provida se han puesto manos a la obra para recaudar todo tipo de regalos para los niños con menos recursos.

Aunque estas son las asociaciones encargadas de repartirlos, son muchos otros los colectivos, empresas, entidades e, incluso, vecinos particulares los que ponen su granito de arena. O su juguete de verdad, mejor dicho. Buen ejemplo es la cuadrilla de costaleros de la hermandad de Jesús del Gran Poder, quienes volvieron a organizar el torneo solidario Un gol, un juguete, una sonrisa. Fue un torneo de fútbol con casi 300 participantes. Fueron importantes los goles, que no el resultado, pero sobre todo las sonrisas y, por supuesto, los juguetes. Más de medio millar que entregará San Juan de Dios, fundación que comenzó a repartirlos ayer a las más de 60 familias que atiende en el Economato Social. Hay más de un centenar de niños que tendrán sus regalos gracias a ellos.

Nuevos y no sexistas

Muchos años lleva también trabajando para no dejar a ningún niño sin juguete el grupo de Cruz Roja Juventud de Almendralejo. Desde hace meses los están recogiendo en el puesto de socorro. Los piden nuevos, que no sean sexistas y que no sean de carácter violento. Este año tienen para repartir algo más de 400 para unos 180 niños de Almendralejo, Torremejía y Fuente del Maestre.

Para muchos voluntarios de Cruz Roja, «es un día inolvidable», relata Alba Nogales, coordinadora de la campaña. Unos 18 voluntarios saldrán mañana día 5 tras la cabalgata de Reyes a repartir los regalos puerta a puerta. «Ver sus caras, sus lágrimas de alegría y emoción. Su inmensa felicidad. Son momentos indescriptibles que no valen dinero», relata otro voluntario de la oenegé.

Desde 2005 también llevan ejecutando esta solidaria y sensible labor los voluntarios de Despierta Almendralejo, que espera repartir juguetes nuevos a más de una treintena de familias mañana, a partir de las seis de la tarde, en el convento de Santa Clara. Fue esta oenegé la pionera en demandar juguetes nuevos para estos niños, «ya que ellos también tienen derecho a estrenar regalos, como cualquier niño en el mundo», señala Martín Bermejo, presidente de Despierta.

La asociación de Jóvenes Provida Almendralejo también realiza esta solidaria entrega desde 2011. Destina los juguetes a niños con edades comprendidas entre los 0 y 5 años. La entrega se hará mañana entre las 19.30 y las nueve de la noche y la asociación espera hacer feliz más de 80 niños.

Reyes para animales

Pero la sensibilidad en Almendralejo ha ido este año más allá de lo humano. Y hasta los animales que más lo necesitan tendrán sus particulares Reyes. La Asociación Pro Refugio Canino (Recal) está trabajando para que así sea. Desde sus redes sociales ha pedido que todos los propietarios de mascotas que tengan juguetes usados por sus perros o gatos y que ya no los utilicen, los hagan llegar a la perrera municipal «para darles una segunda vida y que se conviertan en regalos para otros animales».

También ofrece la posibilidad de que cualquier empresa o particular haga un donativo y, con ese dinero, Recal se preocupará de comprar juguetes para los animales.

Los Reyes ya vienen desde Oriente para hacer felices a todas las personas. Pasarán por muchos países y ciudades, aunque en Almendralejo podrán decir que ya los han visto. Y que no solo están en los libros, sino que son de carne y hueso.