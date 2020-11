Sancionan a un vecino de Almendralejo por salir de casa siendo positivo de covid-19

La policía local ha sancionado a un vecino de Almendralejo que se saltó el aislamiento domiciliario siendo positivo por covid-19. De ello ha informado la propia policía en una intervención realizada la pasada semana cuando los agentes advirtieron que esta persona, que tenía un test PCR positivo realizado, estaba saliendo habitualmente de su domicilio para hacer compras cotidianas y proveer de alimentos y cuidados a los animales en un terreno particular, estando permanentemente en la vía pública.

Ha sido una de las actuaciones más reseñables efectuadas por la policía local durante el pasado fin de semana, tiempo en el que también ha vuelto a denunciar a 15 personas por no llevar la mascarilla obligatoria, y a otras once por no cumplir con el horario de limitación nocturna obligatorio.

Por otra parte, agentes de policía local de Almendralejo también han intervenido en una reunión en la que estaban participando hasta nueve personas, es decir, por encima de las seis que establece la obligatoriedad durante el presente Estado de alarma. Asimismo, la policía la levantado dos actas por posesión de drogas, además de otras sanciones por consumo de alcohol en la vía pública. Durante estos días, la vigilancia policial sigue incrementándose en la ciudad.