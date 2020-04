Los sanitarios y empleados del hospital y los centros de salud se someten a los test PCR

Sanitarios y empleados del hospital comarcal Tierra de Barros y los centros de salud de San José y San Roque se están sometiendo durante esta semana a los test PCR para comprobar si hay contagios por coronavirus en estos lugares claves para el control de la pandemia en Almendralejo. Según los datos facilitados por el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se han realizado más de 110 test en el hospital Tierra de Barros a personal sanitario (médicos, enfermeros y auxiliares), mientras que durante la semana también se harán casi 70 test a personal no sanitario, como por ejemplo a los celadores, quienes durante la pasada semana se concentraron a las puertas del hospital para reivindicar estas pruebas.

Cabe indicar que durante las pruebas efectuadas a personal sanitario del hospital Tierra de Barros, sólo se ha registrado un caso positivo por covid-19 que aún sigue activo y se mantiene en aislamiento domiciliario.

Ocho casos activos

El alcalde de la ciudad ha ofrecido este miércoles los últimos datos sobre la incidencia del covid-19 en Almendralejo. Actualmente, sólo hay ocho casos activos de personas contagiadas por coronavirus en la localidad. Siete de estas personas se encuentran hospitalizadas, permaneciendo dos de ellas en Unidad de Cuidados Intensivos. La otra se encuentra en aislamiento domiciliario. Desde que se iniciara el recuento de casos, Almendralejo ha registrado 25 positivos por covid-19 tras realización de test PCR, habiéndose producido dos fallecimientos y 15 altas epidemiológicas.

No obstante, el hecho de registrar 25 casos positivos confirmados no indica que pueda haber más casos de personas asintomáticas que no hayan pasado el test y, en algunos casos, ni siquiera sepan que son portadores del virus. De hecho, el alcalde ha confirmado que hay casos de aislamientos domiciliarios que se han realizado de manera preventivo en personas que no han tenido acceso a las pruebas.

El alcalde ha valorado en positivo los datos “porque hay pocos contagios y muchas altas médicas y todo se debe a la responsabilidad de la ciudadanía y las medidas de prevención adoptadas por parte del ayuntamiento y de todas las empresas y entidades”.

Ramírez también ha valorado positivamente el comportamiento de los padres y madres durante los primeros días de paseos a los niños, sin registrarse ninguna incidencia de incumplimiento de las normas. Argumenta que la decisión de no haber abierto los parques ha provocado que no existieran problemas graves como en otras ciudades, aunque también desvela que se estudiará la apertura de los recintos atendiendo a la evolución de la pandemia.

Estudio en familias

Por otra parte, Almendralejo ha sido seleccionado dentro del programa nacional que llevará a cabo estudios exhaustivos en familia sobre el covid-19. En concreto, dicho estudio seleccionará a 24 familias de la localidad para hacer diversas pruebas divididas en tres periodos. Los resultados de las pruebas serán muy importantes para las medidas que después adopte la ciudad en el proceso de desescalada, por lo que el alcalde ha comentado que “aunque el proceso es voluntarios para las familias, les pedimos que intenten acceder al programa porque los resultados serán muy valiosos para Almendralejo”.