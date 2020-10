¿Somos conscientes de lo que supone cuidar del medio ambiente?

Cuidar el Medio Ambiente es garantizar un aire respirable, un agua bebible, un suelo fértil, un cielo limpio, un paisaje bonito… cuidar el Medio Ambiente es garantizarnos un futuro para nosotros, para los hijos, para los nietos, suena muy grande ¿Verdad? Pues no lo es tanto si cada uno de nosotros hace su parte. Cuidar del Medio Ambiente no significa que tengamos que cruzar un océano en catamarán o atarnos a un árbol, podemos empezar con acciones cotidianas que todos tenemos al alcance de la mano y que probablemente tengan un impacto mucho mayor: esto no quiere decir que se tengan que ver los resultados, simplemente, si el aire sigue siendo respirable, el agua bebible, el suelo fértil, el cielo limpio o el paisaje bonito, estaremos obteniendo el resultado a nuestras acciones. Pongamos algunos ejemplos: Ahorro de recursos naturales y energéticos: cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos por ejemplo al agua. Hace mucho tiempo que no llueve lo suficiente como para mojar la tierra que nos da bellos paisajes y cultivos para poder comer, o lo suficiente como para llenar los pantanos para que podamos abrir los grifos para poder beber y asearnos.

Por ello, haciendo un uso responsable del agua, podremos garantizar que dispondremos de ella durante más tiempo, porque la solución no es el agua embotellada, ya que los manantiales de donde se obtiene esta agua, también necesitan de lluvia para llenarse. Si hablamos de recursos energéticos, hablamos por ejemplo de la electricidad, que nos acompaña en al menos el 90% de nuestras actividades domésticas y laborales. En la mayoría de los casos, la obtención de esta energía se consigue mediante el uso de combustibles fósiles, como el carbón, un gran enemigo del aire que respiramos. Si reducimos el uso de electricidad, también estaremos reduciendo la contaminación que se produce para poder obtenerla.

Reciclaje: una sola palabra para definir una de las mayores soluciones para conservar el Medio Ambiente. Si separamos todos los residuos que generamos, hablamos de los residuos orgánicos, envases, vidrio, papel y cartón, pilas, aceite, ropa o medicamentos, por un lado estaremos reduciendo el tamaño de los vertederos, que dañan el suelo donde se encuentran y afean el paisaje, además de reducir el riesgo de contaminación del agua que saldrá por el grifo, y por otro estaremos reduciendo el uso de recursos necesarios para general nuevos productos, pudiendo obtenerlos a partir de un nuevo procesado de estos productos, con un resultado de la misma o mejor calidad que si se obtuvieran a partir de nuevas materias primas.

CONSULTORA DE HIGIENE, a través de su Norma de Calidad QUALITY HYGIENE, facilita a las empresas todas las herramientas necesarias para lograr un ahorro en el gasto de recursos energéticos y naturales, ahorro en el uso de productos y el logro del reciclaje de todos los residuos generados, ya que apuesta muy fuerte por la preservación del Medio Ambiente, porque somos conscientes de los beneficios que conlleva el cuidado de nuestra casa, porque con ello estaremos cuidando por nuestra salud.

Ana Franganillo

Representante de Distribuidora de Higiene de Extremadura