¿Tienes seguro o estás asegurado?

Ricardo Cagigas nació en Palencia, pero desde hace casi 40 años es un extremeño adoptivo más. Afincado en Los Santos de Maimona, pertenece al grupo BNI Desafío Almendralejo y tiene abiertas dos oficinas de corredurías de seguros, una en la capital de Tierra de Barros y otra en la localidad en la que reside, ambas bajo el conocido grupo internacional S4.

La constancia y el trabajo son sus lemas, pero es consciente de la necesidad del individuo de estar en una constante reinvención. Lleva más de 12 años en el sector de los seguros y ha aprendido, especialmente, que lo que necesitan sus clientes no es simplemente una póliza de seguros, sino un asesor. «La gente en sus casas amontona pólizas: el coche, la vivienda, los seguros de vida, de responsabilidad civil. Pero casi nadie se detiene en controlar bien qué hay escrito en cada una de ellas y cómo se ejecutan las cláusulas. Esa es una de nuestras ventajas competitivas, tenerle al cliente todo el control de su seguro para que sepa cuándo y cómo poder utilizarlo».

Especialista en todo tipo de seguros, en los últimos meses se ha centrado en polizas para empresas. «Gente que no está contenta con sus compañías o pequeñas corredurías que no les pueden atender bien. Ahí estamos siempre nosotros». Cuenta con departamentos para todo tipo de seguros. «Su asesoramiento me ha permitido tener cubiertas más garantías y, además, ahorrarme dinero. Tenemos muchos seguros y ayuda mucho saber qué hay en cada uno de ellos», dice Juan Manuel Calero, empresario almendralejense.

Un buen momento

En estos tiempos de pandemia, apostar por un asesor como Ricardo Cagigas puede servir para ahorrar mucho dinero: «Es un momento de flexibilidad, ya que las compañías están abiertas a estudiar cualquier detalle particular». En muchos casos, para empresas que han tenido que cerrar algunas líneas de negocio, puede ser esencial «reducir garantías, ahorrar costes y seguir asegurado».

Este empresario enfatiza que «es momento de conseguir magníficas pólizas a precios muy competitivos. Ahora se puede hablar con el seguro y pedir que se haga un esfuerzo». Lo dice Cagigas. Y recuerda: ¿Tienes seguro o estás asegurado?