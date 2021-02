Trío de ajos, camiones y bebés

Un buen empresario debe saber jugar bien sus cartas. En cualquier momento y ante cualquier circunstancia. De eso sabe bien Raúl Morales, un joven emprendedor, de 35 años y natural de Aceuchal, que lleva en su cartera un trío ganador: ajos, camiones y bebés.

Pero, ¿de dónde viene esta sorprendente conexión? Raúl es socio de la Sociedad Cooperativa Extremeña de Aceuchal, la más grande del pueblo y que supera los 4,5 millones de kilos de ajos en producción anual. Conoce bien el mercado, pero en 2015 decidió montar también su empresa de transportes O.T. Transmogu, Operador de Transportes Morales Gutiérrez. Comenzó con un camión y un conductor. Ahora dispone de varios y realiza transportes a cualquier parte del mundo.

Pero a Raúl todavía le quedaba una carta más por descubrir: Mi Peque.es. Se trata de una tienda de ropa para bebés y moda infantil que este jueves ha cumplido su primer aniversario y que está creciendo en mitad de la pandemia.

«Cuando nació mi primera hija, hace ahora casi siete años, vi que había un negocio muy interesante que me gustaba. Me informé, me especialicé en ese nicho de mercado y nos lanzamos», señala el protagonista.

Mi Peque.es nació de manera online con una web en la dirección:www.mipeque.es. Dispone de todo tipo de ropa y artículos para bebés y niños de 0 a 12 años. Han ido implementando productos, trabajando con primeras marcas y, desde septiembre, abrieron también una tienda física en Aceuchal, justo en el número 3 de la calle Rei na Sofía, donde además de la tienda dispone de un gran almacén.

Para Raúl, en la venta de ropa y moda infantil resulta esencial disponer de stock. «Al final, a la gente le encanta ver la ropa puesta al niño o niña. Y por eso decidimos hacer la tienda, ya que muchos clientes son de pueblos de alrededor».

Otro aspecto que destaca Raúl es la necesidad de ser rápidos en el servicio. «Nuestros envíos no tardan más de 48 horas en llegar a los puntos de destino. Tenemos una web muy completa y fácil de utilizar para cualquier persona».

Canastillas con variedad de productos, sillitas, tronas, parques de cuna, trajes de primera postura y hasta una sección ‘Sport Bebé’ de 0 a 36 meses con zapatillas tanto para niños como para niñas.

Raúl Morales lleva una nueva carta ‘Mi Peque.es’. Un trío de empresas que le hacen ser referente en el emprendimiento comarcal.