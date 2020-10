Vigilarán que se cumplan los protocolos en cursos deportivos

Vigilar que se cumplan los protocolos en las diferentes escuelas deportivas fue una de las peticiones realizadas en el pasado pleno al equipo de gobierno municipal, ya que algunos padres habían detectado que, en ocasiones, no se estaban cumpliendo esos protocolos de forma escrupulosa en algunas entidades deportivas.

El ruego fue realizado por el concejal del Partido Popular, Juan Daniel Bravo, a la responsable del área de Deportes, Raquel del Puerto. La edil le contestó que el ayuntamiento no tiene la última responsabilidad de esta materia y que son los clubes y escuelas las que tienen que ajustarse al cumplimiento de todas las medidas que recoge un protocolo firmado. No obstante, Raquel del Puerto se comprometió a que se haga una vigilancia más intensiva de estas escuelas en sus entrenamientos y actuar en caso de que, en algún momento, los niños no se ajusten a la normativa actual.

Especialmente preocupa el momento de cambios de turno o inicios y finales de entrenamientos, ya que se pueden producir aglomeraciones. Del Puerto también argumentó que hay que hacer deporte con mascarilla, salvo en aquellos deportes en los que pueda resultar perjudicial para la salud, como es el fútbol.