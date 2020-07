Viñas de Almendralejo, la etiqueta para cavas premium de la región

Después de meses de tiras y aflojas y debates sobre cómo llamar a los cavas premium de la región, si hacerlo con la etiqueta de Cava Almendralejo o Cava Extremadura, la decisión ya ha sido tomada por el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, que ha decidido llamar a la subzona de la región productora de este selecto espumoso como ‘Viñas de Almendralejo’.

Ha sido el alcalde Ramírez el encargado de adelantar esta noticia que todavía no ha oficializado la Denominación de Origen Cava, pero que según el primer edil ya la tiene decidida. Finalmente no han tenido que decidir ni los productores ni la Junta de Extremadura, que forma parte del Consejo Regulador, sino que ha sido la propia directiva de la DO Cava la encargada de hacer las propuestas que se aprobarán a posteriori.

Todo empezó a raíz de un proyecto impulsado por el Consejo Regulador del Cava (ubicado en Cataluña) que promueve una nueva normativa de zonificación y segmentación de la denominación de origen que endurece los requisitos de los cavas de alta gama o premium y los engloba bajo un nuevo sello. Este proyecto sólo afecta a cavas premium, es decir, cavas reserva, gran reserva y vinos de paraje. En concreto, en torno al 5% de la producción total de botellas de cava DO que salen desde Extremadura. La duda se ha despejado y en el ayuntamiento están contentos.