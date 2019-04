Los empresarios extremeños piden medidas para evitar pérdidas económicas por la subida del salario mínimo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Lo que no hay dudas es que si un tercio del coste de un producto es mano de obra y esta sube 1/5 , ese 1/5 lo pierde el empresario, salvo que se lo compense la administración , si no es asi hay empresas que van muy apuradas , en especial si suben los costes de financiación y de la energía. Y es muy facil criticar a los empresarios, y no crerse estos artículos si eres funcionario o sindicalistas liberado