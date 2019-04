Los empresarios piden medidas que palien la subida del salario mínimo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Tiempos de crisis se avecinan, con medidas animosas del estilo del incremento de SMI , si no se incrementa la competitividad no habra más remedio que cerrar y esperar a que pase la tormenta, a ver quien paga a los funcionarios, las pensiones, la educación, la sanidad . Supongo que no todo el nundo esta dispuesta a pedir un crédito, ampliar la hipoteca para renovar su negocio o poner uno nuevo contratando a empleados y mientras desvelarse , noche di noche también