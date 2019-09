Extremadura, con 16 menores, es la segunda CCAA que menos 'MENAS' a su cargo

LOS QUE POR DESGRACIA SE HAN TENIDO QUE IR DE EXTREMADURA IBAN A TRABAJAR Y NUNCA HAN RECIBIDO AYUDAS DE NINGUNA CLASE. TENGO UN HIJO EN EL SUR DE INGLATERRA, UNA HIJA EN BRASIL CON SUS CARRERAS, SUS CONTRATOS, SU IDIOMAS, SUS MÁSTERES, PAGANDO IMPUESTOS Y MUCHOS, PAGAN SUS ALQUILERES Y NUNCA HAN RECIBIDO UNA AYUDA NI SUBVENCIÓN DE LOS PAÍSES DONDE VIVEN. AQUÍ TAMPOCO NINGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA LES DIO NADA. Y ENCIMA CUANDO VIENEN DE VIAJE A ESPAÑA (CUANDO PUEDEN) YA NO TIENEN SEGURIDAD SOCIAL. HE TRABAJADO EN EMPRESA PRIVADA MAS DE 45 AÑOS, MI MUJER 38, HEMOS PAGADOS TODOS LOS IMPUESTOS DEL MUNDO Y HACEMOS LA DECLARACIÓN DE LA RENTA (NOS LA HACEN EN HACIENDA) Y ESTOY HARTO DE ESTOS BUENÍSMOS QUE NOS CUESTAN MUCHO DINERO ""ESPAÑA ES UN PAÍS POBRE"" Y EXTREMADURA NO DIGAMOS, LOS RICOS COMO VARA, BLANCA Y COMPAÑÍA NO ACOGEN A ESTOS MUCHACHOS QUE TERMINAN DELINQUIENDO PORQUE SE CREEN QUE LLEGAN AL PAÍS DEL DINERO FÁCIL Y QUE ADEMÁS YA SABEN QUE AQUÍ NO LES PASA NADA. Y A LAS PRUEBAS ME REMITO.