El fervor mariano toma Guadalupe

El Monasterio de Guadalupe es el monumento más bonito de Extremadura peor mostrado. Tratan a la gente como ganado y no facilitan en absoluto la llegada de visitantes: ni visitas en idiomas, ni se pueden comprar las entradas por anticipado… Fíjense en la gestión del Monasterio de Yuste y aprendan. Por no hablar de la nula inversión del ayuntamiento de Guadalupe en facilitar el acceso del público al monasterio. No puede ser que un lugar que es mayoritariamente visitado por gente mayor y con movilidad reducida no tengo un sistema para llegar desde el parking hasta el monasterio sin tener que subir caminando