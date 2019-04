La línea de tren Madrid-Extremadura permanecerá cortada un mes en Toledo por obras

Zin acritú: ¿Cuanto tiempo hace que cambiaron la ruta del tren Lusitania Madrid-Lisboa, y por que?. Ahora lo sabemos. ¿Quien engañó?. Los socialistas. ¿Quien suprimió la linea Plasencia-Astorga, dejando incomunicado a Ectremadura con el norte de España?. Los socialistas. Los trenes no se estropean en siete años lo hacen en muchisimos mas. No señores, no, no somos cortos de cacumen.