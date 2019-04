«Que los políticos no mientan con el tren»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El problema del tren en Extremadura tiene nombre y apellido,PSOEPP, que durante 38 años han consentido esta desinversion ferroviaria y hasta el cierre de la linea ruta de la Plata Plasencia-Astorga. Cuando la ciudadania se ha levantado y ha descubierto esta dejadez es cuandolos plitico hacen con que hacen algo, pero no nadda mas.No se engañen. Diganme que movimiento han hecho para la reapertura de la ruta de la Plata que articula este corredor y vertebra a la region y a todos los pueblos por donde pasa. No podemos coger un tren en Plasencia para ir a Sevilla.Piensan los politicos que somos tontos , pues no. Se acabó.