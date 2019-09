La región tutela a 16 menores extranjeros no acompañados

Los tutelamos todos con nuestros impuestos, hartos estamos de pagar impuestos y cada vez los españoles mas pobres, donde van las ayudas que el gobierno español paga a Marruecos, es imposible poder mantener tanto gasto social, en ayudas, subsidios , etc etc y mientras los españoles no podemos operarnos a tiempo porque no se pueden contratar médicos. El otro día vi yo en un establecimiento comercial de la ciudad comprar a un grupo de inmigrantes junto con su Educadora comestibles de primeras marcas como a quien se lo regalan, y nosotros comprando marcas blancas porque no tenemos para otra cosa. Se que este comentario no será bien visto, pero estoy harto de injusticias.