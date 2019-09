Setenta agentes de la policía local se formarán en el curso extraordinario

Unos 70 aspirantes a convertirse en agentes de la policía local iniciarán en un mes la formación específica obligatoria, lo que se conoce como curso selectivo, en la Academia de Seguridad. Son algo menos de la mitad de las plazas convocadas en total desde principios de año en la región y se trata de una edición extraordinaria, prevista para agilizar la reposición de las plantillas tras el incremento de las jubilaciones desde que se inició el 2019, cuando entró en vigor el decreto que dicta el adelanto a 59 años de la edad a la que se puede dejar la actividad en este cuerpo (al igual que sucedía ya con otros como el de la Policía Nacional o los Bomberos), siempre que tengan un mínimo de años de servicio.

El curso extraordinario se iniciará a finales de septiembre aunque no está aún concretada la fecha. Podría ser el día 30, pero no está cerrado aún porque la idea es poder dar cabida a los aspirantes del máximo número de procesos en marcha, y en algunos casos podrían llegar o no a tiempo en función del día que se fije de inicio. Entre ellos, está el de Cáceres (hay 13 plazas convocadas) que está a punto de terminar, o el de Don Benito (4 plazas), que aunque va más retrasado podría también tener a los aspirantes para finales de este mes. Ese curso es la última fase de la oposición y dura cuatro meses, con lo que todos estos agentes podrían estar en sus puestos a lo largo del próximo mes de enero, la fecha que se había previsto.

30 PROCESOS / Los ayuntamientos se han visto obligados este año a lanzar uno de los mayores procesos selectivos en la policía local. En los primeros seis meses se convocaron una treintena, principalmente para agentes de turno libre y de movilidad (128 plazas en total), pero también para otras categorías, como suboficiales o subinspectores (estas dos, mediante promoción interna). La principal razón fue la retirada de unos 150 efectivos de la calle este año por el adelanto de las jubilaciones. Se incrementó además al 115% la tasa de reposición ante la previsión de al reducción de efectivos.

El curso selectivo que se iniciará a finales de mes estarán los aspirantes de los principales consistorios de la región, por lo que son también algunos de los procesos más numerosos, como el de Badajoz (38) o Cáceres (13). Junto a estos, entrarán también los aspirantes a las plazas de Villafranca de los Barros (3), Arroyo de San Serván (3), Montijo (2), Moraleja (2) o Valencia de Alcántara (2), además de los aspirantes a la única plaza en Plasencia, Villanueva de la Serena, Herrera del Duque o Higuera de Vargas. Mérida no había convocado ninguna plaza porque no se contemplaban jubilaciones este año.

«La convocatoria de ese curso extraordinario ha sido un acierto porque va a permitir al menos garantizar el reemplazo por las jubilaciones en los ayuntamientos que han sacado a tiempo sus procesos», señala Jesús Solana, de CSIF.

Los consistorios que no han terminado aún sus procesos selectivos y que por tanto no enviarán ahora aspirantes a la convocatoria extraordinaria en la Academia de Seguridad (la formación allí es una fase más de la oposición y por tanto es obligatoria), tendrán que acogerse al curso ordinario que se convocará a partir del mes de enero. Podría ser entre febrero y marzo (se retrasaría algo por la convocatoria extraordinaria), con lo que no se incorporarían hasta mediados de año a sus puestos.