Tráfico tramita en la región más de 12.000 denuncias a extranjeros en 2018

La Dirección General de Tráfico (DGT) tramitó en el 2018 un total de 12.229 denuncias por exceso de velocidad sin parada del conductor a vehículos con matrícula de otros estados de la Unión Europea (UE). De ellas, 6.821 se interpusieron en la provincia de Badajoz y las restantes 5.408 en la de Cáceres, El carácter fronterizo de la región hace que ambas provincias se encuentren en la parte alta de la tabla en cuanto a sanciones a extranjeros —Badajoz ocupa el octavo lugar— y que sean los conductores portugueses los más sancionados tanto en uno como en otro caso.

En todo el país, la cifra de multas tramitadas se situó el año pasado en 170.475, de acuerdo al informe Denuncias por exceso de velocidad cometidas en España con vehículos con matrículas de la Unión Europea, elaborado por la propia DGT. De estas cifras quedan fuera Cataluña y País Vasco, comunidades las dos con frontera pero que tienen las competencias de tráfico transferidas.

Según se explica desde la DGT, los vehículos con matrícula de Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Polonia han sido los primeros para los que han comenzado a gestionarse las sanciones por pisar el acelerador en exceso, pero en el transcurso del 2019 está previsto que ya se haga para los de todos los estados de la UE, empezando por Luxemburgo, Irlanda, Rumanía y Austria.

De la misma forma, el objetivo es que se comiencen a tramitar también las multas interpuestas por otro tipo se incumplimientos, como no respetar un stop, usar el móvil y circular sin casco o cinturón de seguridad, entre otras, y no solo las causadas por ir demasiado rápido.

La cifra de sanciones a comunitarios supuso el 7,3% del total de las que tuvieron su origen en excesos de velocidad en España. Los automovilistas franceses lideraron el ‘ranking’ de los multados, con 56.453, superando al otro país con el que hay frontera, Portugal (43.643), y al Reino Unido (21.384).

LAS MÁS GRAVES / En un el 85,4% de los casos las infracciones cometidas por extranjeros no conllevaban la detracción de puntos, algo que sí sucedió en el 14,6% restante de expedientes por tratarse de «excesos de velocidad especialmente graves», que obligarían a quitar al menos dos puntos. En este sentido, los autores del informe remarcan que, en el caso de los automóviles españoles, la proporción de multas sin detracción de puntos se sitúa en un 92,2%, casi siete puntos porcentuales más, lo que se achaca a «cierta sensación de impunidad entre los conductores que provienen de otros países, o un desconocimiento de los límites». Se trata en todo caso de una comparación meramente orientativa, ya que hasta que no se unifiquen los distintos carnés de los países de la UE, Tráfico no puede proceder a retirar puntos a estos conductores.

La media de pago de las sanciones impuestas a vehículos con matrícula foránea en el 2018 se situó en el 57,8%, Los más cumplidores a la hora de hacer frente a su infracción fueron los británicos, con un porcentaje de abono del 66,7% de las multas tramitadas, sobrepasando a los alemanes (65,2%), holandeses (61,8%) y belgas (59,1%). En el extremo contrario aparecen los polacos, con solo el 33,3% de pago.