Tres clubes de lectura llenos de atractivos

El Centro Rural Agrupado de Esparragosa de la Serena tiene 104 alumnos este curso y muchos se han enganchado a la lectura gracias al proyecto que desarrollan con Librarium. «Salen a las dos del colegio y a las tres ya veo que están leyendo en esta plataforma digital, es sorprendente porque eso antes era impensable», cuenta Juan Luis López, el tutor de 6º de Primaria. Él es un convencido de esta herramienta y uno de los tres tutores on line de los cursos que imparte la Consejería de Educación sobre bibliotecas escolares y sobre Librarium, una herramienta cuyo uso en este colegio rural ha despertado el interés de varios centros educativos que han observado cómo trabajan con esta. «Tenemos tres clubes de lectura –Foxes, Ostrarium y Spariders (en inglés)– que están abiertos además a toda la comunidad educativa; a los chavales les encanta porque es una nueva forma de abordar la lectura y. especialmente, les sorprende más a los que menos les gusta el entorno escolar y es más difícil atraer». A través de esto se proponen lecturas mensuales y una serie de actividades relacionadas con los libros que no hacen más que incrementar el interés de los alumnos por leer. Dentro de cada libro hay mucho más: actividades atractivas, recursos externos enlazados a internet, sugerencias que realizan los propios alumnos en vídeo, en foros... «incluso tenemos una sección para construir cuentos». Todo esto además de incrementar el amor por la lectura, ha despertado también el interés por una correcta ortografía: «se están notando unas mejoras tremendas, porque a la hora de escribir en el foro nadie quiere ser señalado por no saber escribir una palabra; los errores en una actividad tradicional en el cuaderno solo los ve el maestro, pero en este tipo de foros digitales los ven todos los compañeros; es, sin duda, una herramienta muy potente». Y en este centro rural saben bien como sacarle el mejor partido.