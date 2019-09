Vara, en el Día de Extremadura: "Reivindicamos lo que es justo"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha congratulado de la celebración este domingo del Día de Extremadura, una comunidad que reivindica "lo que es justo" y festividad oficial de la que también se ha hecho eco otros líderes políticos regionales.

En su perfil en una red social, el jefe del Ejecutivo regional ha expresado que "para los extremeños y extremeñas hoy es un día muy especial", "primero, porque no siempre lo pudimos celebrar, segundo, porque no siempre lo pudimos celebrar unidos, y tercero, porque no siempre se pudo hacer con todo su significado".

Un significado que es saber que tenemos unas instituciones en Extremadura que "nos representan, nos defienden y que reivindican para Extremadura aquello que nos corresponde y merecemos". "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos", ha manifestado.

"Reivindicamos lo que es justo", según Vara, quien ha incidido en que "los pueblos más prósperos se construyen a base de exigencias de derechos y cumplimiento de deberes".

Vara ha deseado a los extremeños un feliz día y les ha invitado "a mirar al futuro con esperanza, sabiendo que unidos somos más fuertes".

El líder del PP en Extremadura también se ha referido a esta efeméride, un día para "levantar la frente orgullosos de lo que somos, para enseñar sin disimulo los símbolos que nos representan y que tenemos la obligación de defender ante no pocas amenazas".

"Os deseo a todos, feliz Día de Extremadura", ha indicado.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Cayetano Polo, ha subrayado que hay "un gran reto" por delante, que es que "aquellos que se marcharon y que hoy no pueden estar con nosotros aquí celebrando un día tan importante, puedan volver si lo desean".

Desde el PSOE regional han mostrado su "orgullo" de pertenecer a "esta tierra solidaria que contribuye cada día a hacer un país".

La Asamblea de Extremadura y las Diputaciones provinciales son algunas de las muchas instituciones de la comunidad que han querido también trasladar su felicitación por este día.