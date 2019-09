Vara traslada 10 reivindicaciones a España y Europa por el Día de Extremadura

Queda muy bonito pedir mil cosas para quedar bien, deja de pedir, haz tu trabajo, para eso está el gobierno extremeño, para trabajar, no para pedir. Las políticas de empleo son responsabilidad de la junta, de promover el empleo. El empleo que se crea es a base del dedito a los puestos de libres designación. El tren fue algo que debió hacer hace mucho tiempo, no se necesitaba un Ave, sino un tren que al menos fuera a 130-150 por hora, electrificar las vías, etc … Y eso se pudo hacer hace mucho. Al igual que la carretera Cáceres-Badajoz … o es que es problema del gobierno central? de quien es la culpa de esa carretera tercemundista? … Y que decir del campo, si tuvieron que venir de otros países para trabajar en el campo, y resulta que hay trabajadores españoles en el paro en agricultura en el campo extremeño. Increíble. Y no me vale la excusa de que se pague poco o mal, para eso se ponen inspectores y se detectan los casos, como en Hacienda, cuando se quiere actuar se actúa. Pero queda más bonito el día de Extremadura pedir cositas en lugar de trabajar por ellas.