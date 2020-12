1,8 millones para restaurar un nuevo tramo de la muralla de la alcazaba de Badajoz

Nuevo paso en la recuperación integral de la alcazaba de Badajoz. La restauración del tramo de muralla entre las puertas de Carros y la del Capitel (incluso es uno de los proyectos que la Comisión Mixta del 1,5% Cultural ha seleccionado para que sea financiado con los fondos que se generan para este fin como consecuencia de la contratación de obra pública. El presupuesto de la actuación presentada por el ayuntamiento pacense es de 1. 799.733 euros, de los que el Estado aportará el 65% y el 35% restante procederá de las arcas municipales.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se congratuló ayer de que la propuesta del ayuntamiento se haya incluido en esta resolución provisional, a la que ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe dar el visto bueno. Ahora, el consistorio dispone de un plazo de 10 días para aceptar la subvención y de otros 90 para presentar toda la documentación.

Fragoso agradeció la «sensibilidad» de la Comisión Mixta con la alcazaba de Badajoz y aprovechó para dar un nuevo toque de atención a la Junta de Extremadura , «que hasta ahora -según dijo- es la que menos sensibilidad» está demostrando con la recuperación de este monumento. En este sentido, recordó que, pese a que existe un convenio para el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos del recinto al que ambas administraciones aportan 75.000 euros, en las «inversiones de verdad» el Gobierno regional «tiene una deuda de más de un millón de euros» con la alcazaba. Esta cantidad pendiente, según señaló el alcalde, se «sigue incrementando» ahora que el Estado va invertir 1,2 millones de euros y el ayuntamiento unos 600.000 en la rehabilitación de este nuevo tramo de muralla.

«Yo le pediría a la comunidad autónoma, ahora que se van a tramitar los presupuestos regionales, que a través de enmiendas entiendan que hay que inyectar dinero, porque, además, el dinero en rehabilitación, especialmente patrimonial, genera mucha mano de obra, pues no se puede hacer con máquinas, sino con mucho trabajador», argumentó.

Como ya han planteado en más de una ocasión el propio alcalde y el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, el Ayuntamiento de Badajoz aspira a que sea la Junta de Extremadura la que financie la restauración de las ermitas del Rosario y de la Consolación, para lo que se estima una inversión de alrededor de 1,3 millones de euros.

Aljibe

«Este es uno de los grandes retos que tenemos», apuntó Fragoso, quien no obstante se refirió a otro «sueño más ilusionante aún»: la recuperación y puesta en valor del aljibe. No obstante, reconoció que por la elevada inversión que requiere este proyecto, no podrá llevarse a cabo de manera inmediata. «Es una sala con unas posibilidades increíbles, como espacio expositivo e incluso como posible ampliación del Museo Arqueológico, que tiene parte de su colección en almacenes porque no cabe».

Por otro lado, el alcalde recordó que hay otra consignación en los Presupuestos Generales del Estado para actuaciones en la alcazaba con los que se prevé, una vez rehabilitada la puerta del Capitel, mejorar el acceso desde este punto hasta la facultad de Comunicación y Documentación.