12 reclusos y 5 funcionarios están aislados tras dar positivo un interno en la cárcel de Badajoz

Doce internos del Centro Penitenciario de Badajoz permanecen aislados después de que uno de ellos diese positivo este lunes, tras presentar síntomas compatibles con la infección por covid, en concreto pérdida de olfato y décimas de fiebre, según ha confirmado Instituciones Penitenciarias a través de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que asegura que ninguno de los contactos con el positivo ha presentado síntomas de momento. Todos ellos se encuentran aislados en el módulo 4, que es el destinado al confinamiento sanitario, mientras que el módulo 5, de que proceden, se ha aislado perimetralmente.

Se da la circunstancia de que el recluso contagiado, de 72 años, llevaba la biblioteca y los contactos estrechos que han sido aislados pertenecen al grupo de lectura. Todos ellos están pendientes de que se le realicen las pruebas para confirmar si han sido contagiados. Además, cinco funcionarios que trabajan en el módulo 5 también están aislados en sus domicilios, pendientes de la prueba de confirmación y siguiendo el protocolo de prevención, según ha explicado a este diario Antonio Guadalupe, delegado de CCOO en la prisión de Badajoz. Según Antonio Guadalupe, el interno de 72 años ha podido contagiarse a primeros de mes en un traslado al hospital por otra afección.

Por su parte, la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar, ha emitido un comunicado en el que explica que el interno que finalmente ha sido positivo fue conducido ayer al departamento de enfermería de la prisión de Badajoz con síntomas propios del covid, pero al realizarle el test de antígenos, el resultado fue negativo. Sin embargo, ante la sospecha por parte de los servicios médicos de que este resultado no fuese concluyente, decidieron “con buen criterio” trasladarlo al hospital para realizarle una PCR, de mayor fiabilidad. Tanto fue así, que en esta prueba sí dio positivo y se activó el protocolo de actuación en el centro penitenciario. Según esta asociación, algunos de los 11 contactos también presentan síntomas, extremo que no ha sido confirmado por Instituciones Penitenciarias. En el departamento del que proceden los 12 reclusos residen más de un centenar de internos.

Por su parte, CCOO ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Extremadura que se adelante el calendario de vacunación de los funcionarios que están más expuestos, bien en el módulo que se utiliza para el aislamiento, como en el departamento de ingresos.