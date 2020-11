16 años y 9 meses de prisión a la condenada por estrangular a un hombre en Valdepasillas

Doce años y seis meses de prisión por un delito de homicidio con abuso de autoridad y otros cuatro años y tres meses por robo con violencia e intimidación con la circunstancia agravante de reincidencia. En total: 16 años y 9 meses de cárcel. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a Inmaculada D.C, la mujer acusada de estrangular y asfixiar a Antonio O.M., con el que había mantenido relaciones sexuales, tras haber estado ingiriendo ambos sustancias estupefacientes y al que además robó dinero de la cartera. Los hechos juzgados sucedieron en un piso de la calle Jacinta García Hernández, en Valdepasillas, el 2 de mayo del 2018.

El jurado ya la consideró culpable de ambos delitos tras el juicio oral que tuvo lugar entre los días 26 y 28 de octubre. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación, representada por el abogado Pedro Rodríguez, solicitaron 20 años de prisión, pero el presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, José Antonio Patrocinio, ha impuesto las penas en su grado mínimo teniendo en cuenta que la acusada era toxicómana. Además, la condenada tendrá que indemnizar a los padres y un hermano de la víctima, que en el momento de su muerte tenía 38 años, con 106.435 euros.

Contra esta sentencia se puede interponer recurso de apelación. La abogada de la defensa, Cipri Cerezo, ya anunció tras el veredicto del jurado que lo haría y acaba de confirmarlo a este diario, pues insiste en que no existe ninguna prueba convincente de que Inmaculada fuese la autora de la muerte de Antonio, pues que pasasen la noche juntos no significa que no interviniese una tercera persona. "Hay dudas y en caso de duda hay que favorecer al reo", ha señalado. Por su parte, Pedro Rodríguez, ha manifestado que están "satisfechos" con el fallo judicial "por el convencimiento de que se ha hecho justicia pues a tenor de toda la prueba pericial no cabía otro resultado, como ya se adelantó con el veredicto del jurado". La condenada se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenida, en diciembre del 2018.