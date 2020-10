2021: Año del Ferrocarril

La UE ha declarado el 2021 como el Año Europeo del Ferrocarril. Señala la Comisión que se cumplen 20 años del primer paquete ferroviario y será el primero completo en el que se aplicarán en toda la Unión Europea las normas establecidas en el cuarto paquete, que han sido los distintos acuerdos para conseguir un espacio ferroviario único europeo. También se cumple el 175 aniversario del primer enlace entre dos capitales europeas: París con Bruselas, 40 años del TGV (el AVE francés) y 30 años del ICE (Intercity Express alemán). Europa está de gran celebración con el ferrocarril, por ser el medio de transporte más eficiente y medioambientalmente sostenible. Como contribución al Pacto Verde Europeo organizará actos y campañas para atraer más viajeros y mercancías al ferrocarril. Incluso para premiar a las empresas a que lo usen desarrollará una etiqueta europea para la promoción de los bienes transportados por ferrocarril.

Desde Extremadura, que no disponemos ni de un metro de doble vía ni electrificada y que prácticamente es la única región donde se concentran los arcaicos sistemas de seguridad que la UE obligaba a que este año desapareciesen, nos gustaría participar en esta celebración y que podamos también disfrutar de nuestro espíritu europeísta. Ya que la primera conexión internacional de España se produjo en Badajoz en 1863 procedente de Portugal, no estaría mal que en este año conmemorativo 2021 se reanudase un servicio entre Lisboa y Madrid por Caya. Sería un impulso definitivo si se declarase como Servicio Público Obligatorio. Una declaración que no es meramente formal sino que es toda una realidad. Podría mencionar una larga lista de temas que deberían estar concluidos o impulsados el próximo año, pero ahora no toca y lo reduzco a uno; la conexión entre Lisboa y Madrid. Se pondría en evidencia que, de momento, no es una conexión propia del siglo XXI, pero cada nueva mejora de la red la iríamos visualizando, disfrutando y celebrando, y no solo aprobaciones del Gobierno, contratos, licitaciones u obras en ejecución o terminadas. Es algo muy accesible. Simplemente que el Talgo que actualmente hace el servicio entre Madrid - Badajoz continúe hasta Lisboa. Solo es necesaria la voluntad política.

Esperemos poder celebrarlo. Aunque parezca algo insignificante es un gran salto.