24 cortos compiten en el 26 Festival Ibérico de Cine, que clausura la Oex

Las restricciones impuestas por la crisis sanitaria han obligado a suspender numerosas citas culturales.

No así el Festival Ibérico de Cine, que ha buscado la manera de garantizar las proyecciones presenciales, que en su 26 edición serán al aire libre, como ya se anunció, en los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz. Habrá tres sesiones para la proyección de los 24 cortos que compiten, entre los días 22 y 24 de julio y el 25 tendrá lugar la entrega de premios (21.00 horas) en el palacio de congresos, con un concierto de ‘Música clásica en el cine’, a cargo de la Orquesta de Extremadura (OEx).

El programa del festival fue presentado ayer en el Meiac, por su director, Alejandro Pachón, la secretaria general de Cultura, Miriam Díaz Cabezas, la concejala de este área, Paloma Morcillo, y el diputado Francisco Martos. Pachón recordó al director del Meiac, Antonio Franco, fallecido en enero, «que hubiera disfrutado mucho con esto».

Del contenido del festival, destacó la presencia de cuatro cortos extremeños, todos rodados por mujeres: Carlota Martínez-Pereda (‘There will be monster’), Leticia Torres (‘Fenomenal’), María Sánchez Testón (‘TQ’) y Fátima Lianes (‘Los huesos rotos’). Los dos cortometrajes portugueses seleccionados también están dirigidos por mujeres: Margarida Lucas (‘Sagrada Familia’) y Regina Pessoa (‘Tío Tomás, a contabilidade dos días’). Las proyecciones están previstas a las 22.00 horas con un aforo máximo de 140 butacas. Las entradas se pueden adquirir desde mañana a 2 euros en www.festivaldecine.com. Para el concierto se pondrán a la venta unas 400 localidades en la taquilla on line de la Oex (www.orquestadeextremadura.com) a 10 euros. También se mantienen las sedes del festival en Olivenza y San Vicente de Alcántara.