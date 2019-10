El 60% de 1.100 jóvenes formados en el Cerro de San Miguel trabajan

En torno a unos 1.100 alumnos han pasado por las aulas y talleres del Centro de Formación Cerro de San Miguel, del Ayuntamiento de Badajoz, desde el año 2009, en que comenzó a funcionar, y ello con un nivel de inserción laboral medio del 60%, aunque según especialidades hay picos del 50% y el 90%.

Comenzó con un programa de Escuela Taller que desarrolló cinco proyectos, con cuatro o cinco especialidades cada uno. Le siguió el programa Aprendizext, con los proyectos Adarve, Badajoz e-Porta, Impulsa e Innoba. Y un tercer programa, Escuelas Profesionales, con los proyectos Alpendiz, Alpendiz II, Badajoz Río y Hornabeque, explicó la gestora Isabel Muñoz.

El último proyecto desarrollado en Cerro de San Miguel, la Escuela Profesional Hornabeque, lo clausuraron ayer el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, con el director general de Empleo de la Junta de Extremadura, Javier Luna; la concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Blanca Subirán; la dirección, profesorado y alumnos del centro,

CLAUSURA DEL ‘HORNABEQUE’ / Fueron 45 jóvenes los que concluyeron su formación en las especialidades de Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos; Atención sociosanitaria a personas con dependencia en instituciones sociales; y Mantenimiento de Jardines y zonas verdes, con 15 alumnos cada una.

De todos ellos, 33 optaron por realizar prácticas voluntarias en empresas de la ciudad, y a ellos animó la concejala «a poner lo mejor de vosotros mismos», a «demostrar vuestra valía» y les deseó que puedan quedarse trabajando con un contrato en ellas.

Destacó Subirán que tras un año de formación, los alumnos han obtenido un certificado de profesionalidad que los acredita «con una mejor formación que el 70% de las personas desempleadas de la ciudad».

Tanto el alcalde como el director general de Empleo felicitaron a los jóvenes que ayer recibieron sus diplomas y les animaron, «sabed que no estáis solos, que el ayuntamiento, la junta y otras instituciones están a vuestro lado».

TESTIMONIOS / Jota, de Mantenimiento de jardines y zonas verdes, habló en nombre de sus compañeros para agradecer la labor de sus formadores y repasar los contenidos de su proceso formativo, además de personalizar en cada compañero el aprendizaje y las relaciones personales aprehendidas durante su formación.

También intervinieron en el mismo sentido Marta, Carmen, Manoli y otras alumnas, con emoción y sentido del humor, hasta el punto de acabar cantando un grupo de ellos, que expusieron sus experiencias y procesos en las especialidades de Electricidad y mantenimiento de vehículos eléctricos y de Atención sociosanitaria a personas con dependencia en instituciones sociales.

El director general de Empleo agradeció la labor del ayuntamiento al pone en marcha estos proyectos y felicitó al equipo de formadores y a los alumnos. Les valoró que «habéis invertido tiempo y capacidades para entrenaros en la búsqueda de empleo y llevar a cabo vuestro aprendizaje en la empresa», pues «los empresarios valoran actitudes y aptitudes, en la capacidad para tomar decisiones, y ahí está la clave», les dijo.

hacer prácticas / Luna les animó «al hacer prácticas en empresas, a que hagáis que sean rentable y beneficiosas para ellas y para vosotros» y Fragoso manifestó que «esto no es una etapa final, es una meta volante para afrontar vuestro futuro. Estáis motivados y eso es fundamental. Ya me gustaría ver gente tan motivada. Me siento orgulloso de vosotros, de vuestro esfuerzo, de los profesores, de la sociedad, porque todo esto ha costado 800.000 euros».

Añadió el alcalde que «tenemos treinta y tantos nuevos profesionales con certificado, que estáis por encima de ese 70% de buscadores de empleo sin cualificar». Y les animó, «estamos en un 60% de inserción laboral, no rompáis la estadística. Son profesiones en las que hay demanda y tenéis el plus de la motivación para entrar en el mundo laboral».