Abortan el intento de fuga de un preso recién llegado a la cárcel de Badajoz

Dos internos del centro penitenciario de Badajoz han sido trasladados a celdas de aislamiento: uno por haber planeado una fuga que no fructificó y el segundo, su compañero de celda, por motivos de seguridad pues fue él quien alertó a los funcionarios de los planes inminentes del preso, según ha informado a este diario Instituciones Penitenciarias.

Ha sido la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar la que ha dado a conocer lo ocurrido ayer por la tarde en la cárcel de Badajoz. Según este colectivo, dos internos estaban implicados en lo que calificó como intento de fuga y también de secuestro. Pero Instituciones Penitenciarias matizó lo sucedido. Un recluso ingresó el jueves 18 en la cárcel de Badajoz procedente de otro centro penitenciario. En todas las prisiones existe un espacio preparado para el aislamiento sanitario para prevenir el contagio por covid. Instituciones Penitenciarias explicó que en la de Badajoz la disponibilidad de espacio para las cuarentenas es menor y cuando coincide el ingreso de dos presos, deben compartir celda. En este caso en concreto, el nuevo preso la compartió con otro que había llegado el día anterior procedente de la calle. El compañero de celda, aprovechando que el otro no estaba delante, avisó a los funcionarios de la cárcel de sus sospechas y éstos comprobaron su «extraño comportamiento» y «actitud sospechosa», por lo que se planificó llevar a cabo un registro al día siguiente.

En esta inspección encontraron unas sábanas convertidas en soga, una mesa con una pata rota, una toalla mojada, una barra metálica y un pincho casero. Todo esto los llevó a la conclusión de que el nuevo preso planeaba escapar. A ambos reclusos se les ha puesto en aislamiento: a quien planificó su fuga y al compañero por seguridad, por haber colaborado en abortar sus planes.

Según la asociación mencionada, no solo hubo intenciones de huir sino que los internos en cuestión -ambos- iban a atentar contra la integridad de los trabajadores en caso de hacerse con el control del departamento y que la toalla mojada iba a ser utilizada como mordaza. Este colectivo llega a hablar de «intento de secuestro y fuga». Pero Instituciones Penitenciarias no confirma este extremo e insiste en que lo indicios hallados conducen a que el nuevo interno quería escapar de la prisión, pero se desconoce qué pretendía hacer con la toalla mojada.

Tu Abandono Me Puede Matar asegura además que uno de los presos participó en un intento de secuestro el pasado 29 de agosto del 2020, cuando se fugó del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi en Badajoz, donde amenazó y tomó como rehén a una trabajadora con un objeto punzante que le puso en el cuello. Instituciones Penitenciarias no confirma estos hechos, que desconoce, porque los centros de menores son competencia de la Junta de Extremadura. La asociación mencionada reclama su «inmediato traslado» a otro centro penitenciario con mayores medidas de seguridad que el de Badajoz.