Absuelto el hombre acusado de abusar de la hija de su pareja

La Audiencia de Badajoz ha absuelto al hombre juzgado el pasado 4 de marzo como acusado de abusar sexualmente y maltratar a la hija, menor de edad, de la mujer con la que empezó a mantener una relación desde 2009 en un municipio del partido judicial de Zafra. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera que los indicios con respecto a la posible existencia de los hechos denunciados son "meras sospechas, más o menos fundadas", pero en todo caso "insuficientes" para dar por probados los mismos, lo que por imperativo del principio "in dubio pro reo" procede dictar una sentencia absolutoria.

El escrito de acusación de la Fiscalía relataba que los hechos se habían producido desde el momento en el que el acusado inició la relación sentimental con la madre de la niña, donde comenzó a ejercer una conducta "abusiva y dominante" sobre la menor, entonces de 7 años, con además tocamientos, actos sexuales o golpes. La sentencia afirma que la denuncia no se interpuso hasta mayo del 2017 y, por tanto, "extraña" que ante la gravedad de los hechos "la menor no los pusiera en conocimiento con anterioridad a su madre o padre biológico", y en sus declaraciones existen además "ciertas contradicciones". Además, se explica que la única prueba que pudiera corroborar las declaraciones de la menor es el testimonio de su padre, quien interpuso la denuncia, quien "solo denunció malos tratos y agresión física" sin hacer referencia "a ningún tipo de agresión o abuso sexual". El abogado de la defensa, Álvaro Reina, que pidió la absolución durante las conclusiones finales del juicio al expresar que su representado no había cometido los hechos por los que se le acusaba y además se habían producido contradicciones entre el testimonio de la niña y el del padre de ésta, ha destacado de esta forma el fallo de la sentencia. La Fiscalía pedía tanto antes del juicio como en las conclusiones finales de la vista 15 años de prisión por el delito de abusos sexuales continuados a menor de 16 años, así como de tres años por el de malos tratos habituales.