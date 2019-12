Adjudicada la limpieza de parques del río pero la empresa excluida recurrirá

El nuevo contrato para la limpieza de los parques del río y de los arroyos se acaba de resolver, ocho meses después de que el Ayuntamiento de Badajoz lo sacase a licitación, el pasado abril. La mesa de contratación se reunió ayer por la mañana para la revisión de la documentación y decidió la adjudicación provisional a la UTE formada por Saneba y Extrepronatur, por 1.957.666,99 euros, con una duración de 4 años.

El acuerdo ya se adoptó por unanimidad de los integrantes el 11 de diciembre, tras examinar la documentación recibida de la UTE, que acredita su solvencia económica-financiera y técnica y profesional, pero se acordó comprobar la idoneidad del local que tiene que aportar para asumir el contrato. Un técnico del servicio municipal de Vías y Obras ha realizado una visita de comprobación a la instalación y ha determinado que reúne las condiciones exigidas. Ayer quedaba por notificar la decisión a la adjudicataria y se abre un plazo de 15 días para la firma.

El contrato con la anterior adjudicataria, Joca (que se hizo cargo en el 2015) terminó el último día de noviembre y desde entonces el servicio ha sido asumido por trabajadores municipales, hasta tanto se haga efectiva la nueva adjudicación.

Sin embargo el ayuntamiento no las tiene todas consigo, porque la empresa cuya oferta fue elegida en primer lugar, Sie 2000 (del Grupo Ruiz), y que ha sido excluida, ya ha anunciado que recurrirá tanto en la mesa de contratación como al Tribunal de Recursos Contractuales. Sie 2000 ya recurrió a este tribunal, que no le dio la razón por una cuestión de forma, al considerar que el recurso era extemporáneo, ya que el contrato aún no se había adjudicado. En aquel momento esta empresa avisó de que lo volvería a presentar una vez que el proceso se resolviese, como ahora ha ocurrido. Ayer anunció que recurrirá. Tras el primer recurso, mientras el tribunal decidía, el concurso quedó en suspenso. No fue el primer contratiempo que ha sufrido este contrato. En mayo, la Comisión Jurídica de Extremadura ya decidió suspender de manera cautelar el procedimiento por el recurso que presentó la Asociación de Empresas de Infraestructura Verde (Aseja), en desacuerdo con algunos puntos del pliego de condiciones.

no cumplía los requisitos / Tras resolverse, en junio se adjudicó el contrato de manera provisional a Sie 2000 por 1.950.939,60 euros. Posteriormente, en noviembre, esta empresa quedó excluida por no cumplir los requisitos mínimos de solvencia técnica de los pliegos de condiciones. Tenía que presentar documentación que no aportó porque consideraba que no se ajustaba a derecho. La oferta de la UTE formada por Saneba y Extrepronatur, que había quedado la segunda en la clasificación, fue la propuesta elegida provisionalmente por la mesa de contratación.

En aquel momento, el grupo municipal socialista denunció que tenía «fundadas sospechas» de que se estuviese forzando la adjudicación hacia una de las empresas «vinculada a la red clientelar del PP», acusaciones que negaron el equipo popular y Ciudadanos, su socio de gobierno.

Pero antes de que se revisase la documentación de la adjudicataria provisional, el proceso quedó en suspenso por el recurso de Sie 2000 ante el Tribunal de Recursos Contractuales. Una vez resuelto, el procedimiento ha continuado. Entretanto, todo este retraso ha generado incertidumbre entre los trabajadores que se hicieron cargo de la limpieza de los parques con el primer contrato, pertenecientes a Sie 2000 y Ecolimpiezas, subcontratadas por Joca. Son 23, pero la nueva adjudicataria solo está obligada a subrogar a 14 (casi el 61%). De momento, muchos de ellos están de vacaciones. Todos son personas con discapacidad, por lo que alegan su mayor dificultad para su reinserción en el mercado laboral. Su incertidumbre puede que no acabe aquí si, como ha anunciado Sie 2000, presenta nuevos recursos contra la decisión de la mesa de contratación.