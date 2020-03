Las agresiones a médicos bajan de 26 a 20 el último año en la provincia

El Observatorio Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario, que coordina José Alberto Becerra, secretario del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, ha detectado una reducción de 26 a 20 casos de ataques a facultativos el año pasado en la provincia, un 23% menos que el año anterior. Se dan Más en Atención Primaria y en Urgencias que en hospitales, y más a mujeres que a hombres. Así lo indican los datos facilitados por José Alberto Becerra, quien manifestó que «sorprendentemente, venimos estando a la cabeza en incidencia acumulada, que se refiere al número de incidencias por cada mil colegiados. Y me preguntan ¿pero pegan más a los médicos en Extremadura? Y yo les digo: no, es que los médicos denuncian más».

El coordinador del Observatorio Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario explicó que «el que haya más denuncias aquí se debe a que los profesionales se sienten respaldados por sus colegios, que han trabajado vehemente en la defensa de los colegiados».

Desde su punto de vista, «en esa defensa que hacemos desde el Observatorio Nacional contra las Agresiones tenemos un punto de inflexión, que hemos conseguido la concienciación social y de los medios de que se trata de un grave problema; hemos conseguido la modificación del artículo 550 del Código Penal, eso significa que pegarle a un médico es pegarle a una autoridad y es un delito de atentado con penas de cárcel, entre 2 y 4 años de prisión».

Becerra destacó en ese punto de inflexión también «la Instrucción 3/2017 de Cooperación, para el desarrollo de actividades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de este tipo de agresiones».

Las agresiones, «en números reales, se dan más en Atención Primaria que en hospitales, porque es la puerta de entrada al sistema, sin lista de espera y con muchísimas más consultas». Pero, añadió, «donde más agresiones hay es en las puertas de Urgencias de los hospitales; no tengo que contarte la presión que están soportando los médicos en estos momentos». Y dijo que «si hablamos solo de números, podría vender que ha habido un descenso significativo de agresiones, pero no son solo cifras».

También valoró que los médicos tienen el apoyo de la Administración, «porque a imagen del Observatorio Nacional, tiene el suyo y generó una ley de autoridad que nos defiende, importante, y porque los médicos son sus empleados. Evidentemente, el consejero Vergeles está preocupado por este tema; no puede permitir que peguen a sus médicos, que ahora son la punta de defensa de la situación que vive el país».

Además, Becerra señaló que se han hecho muchas campañas informativas para la ciudadanía y que «nuestro lema es ‘Agresiones a Médicos, tolerancia cero’.

Aclaró que «no queremos que nadie vaya a la cárcel, pero no vamos a permitir que peguen a nuestros colegiados. Llevaremos al agresor ante el juez». Mas también «al administrador, gerente o a quien corresponda, por una cosa que se llama responsabilidad civil in vigilando, por no haber generado los recursos suficientes y la formación para que ese profesional esté formado en empatía, asertividad, capacidad y técnica de diálogo, para saber tratar al paciente de manera que evite que ocurra; alguna vez será inevitable».