El alcalde de Badajoz cree urgente que el Gobierno permita invertir el ahorro municipal

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, considera "muy urgente" que el Gobierno central apruebe el decreto que permita a los ayuntamientos revertir parte de sus ahorros obtenidos en la inversión en proyectos "fundamentales para los ciudadanos".

Fragoso ha subrayado que los ayuntamientos aún solo tienen la comunicación esta semana por parte del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, de que ha recibido una carta del Ejecutivo "expresando que lo van a hacer".

"Pero aún no lo han hecho, y mientras no vaya al Consejo de Ministros no queda más que en una expresión de voluntad", ha dicho el primer edil pacense.

Francisco Javier Fragoso, portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, ha afirmado que "lo único que se tiene es el compromiso del Gobierno de intentar sacar un decreto que permita que parte del remanente de tesorería pueda invertirse en beneficio de los vecinos".

El edil pacense ha manifestado que, en términos generales, los ayuntamientos "están ansiosos en que, en vez de realizarse decretos para cuestiones no urgentes" el Gobierno central apueste por una cuestión "urgentísima", como es permitir a los consistorios que inviertan en proyectos "fundamentales" para los vecinos.