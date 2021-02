El alcalde de Badajoz niega una parcela exclusiva para un cementerio islámico

Su postura y determinación no se han movido un ápice respecto a las que mantuvo hace año y medio. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, insiste en defender que el ayuntamiento no va a facilitar un espacio exclusivo en el cementerio para los enterramientos islámicos, como ha vuelto a reclamar la comunidad musulmana, según ha publicado este diario.

El imán de Badajoz, Adel Najjar, expresó que han querido dar un tiempo al ayuntamiento para que esta antigua reivindicación, que consideran ajustada a la ley, no enturbie la convivencia, pero defienden que es un derecho que debe ser atendido y han vuelto a ponerlo sobre la mesa en la confianza de que Fragoso lo atienda antes de abandonar la alcaldía, lo que ocurrirá dentro de cuatro meses. Pero el todavía alcalde lo tiene claro, según manifestó ayer.

Fragoso defendió que su convicción en las posturas que defiende no depende del tiempo de permanencia en el cargo. Así, su posición habría variado si hubiese encontrado argumentos que lo convenciesen, pero no ha sido así.

El alcalde quiso dejar claro su respeto hacia los ritos funerarios derivados de sus creencias, como los de otras religiones. Pero argumentó que las distintas convicciones tienen que ser compatibles con los principios que regulan la convivencia en la Constitución Española y un espacio reservado solo para los enterramientos islámicos «no es compatible con el espíritu que debemos tener en España», alegó. Así, según Fragoso, en Badajoz no hay cementerios católicos, ni judíos ni ateos y si un musulmán quiere ser enterrado con un rito que requiere ser sepultado con las condiciones que establece la normativa, no hay ningún problema. Lo que no pueden pedir es que los que se entierren al lado sean de su misma confesión. Como tampoco, según el alcalde, que el operario sea de un determinado sexo. Fragoso volvió a esgrimir este último argumento a pesar de que el imán de Badajoz ha reiterado que los musulmanes no piden ninguna condición de este tipo.

«El espacio del cementerio lo gestiona el ayuntamiento y a los operarios no les pregunto ni en qué creen, ni en qué piensan». Fragoso insistió en que el único problema con la petición de la comunidad musulmana es la exclusividad. «A día de hoy en los cementerios civiles de Badajoz no hay espacios reservados para nadie», recalcó. En este sentido, señaló que si los musulmanes necesitan una tumba en el suelo, existen e incluso se pueden reorientar para que miren hacia La Meca. «Pero un espacio solo para ellos y gestionado por ellos, no es compatible y nadie me ha convencido de lo contrario, da igual que me quede un día o años de alcalde». Como tampoco permitiría que una familia católica le pidiese que un nicho no estuviese rodeado por los de otras confesiones. «Están llevando -recalcó- su posición a forzar el tema a algo que no me parece razonable», insistió.