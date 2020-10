El alcalde de Badajoz urge a la Junta fecha y lugar para trasladar Los Pinos

La Consejería de Sanidad sigue estudiando cuál es la ubicación más idónea para trasladar el centro de salud de la zona centro de Badajoz, conocido como Los Pinos. Pero el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, entiende que ya es hora de que tome una decisión, que la pandemia no puede servir de excusa e insiste en que la mejor opción por parte del equipo de gobierno municipal sigue siendo el Hospital Provincial, propiedad de la diputación, que además ahora apoya el grupo municipal socialista. El próximo mes de diciembre se cumplen dos años desde que la Junta reconoció daños estructurales en el edificio de Ronda del Pilar.

«Yo como alcalde -dijo ayer- lo que debo pedir al SES es que nos dé ya el resultado de los informes de viabilidad que se comprometió a hacer», manifestó, pues recordó que la primera opción para el ayuntamiento es el Hospital Provincial y si es imposible «por un motivo que tiene que ser claro y explícito», sería el edificio de Correos, una solución que el propio Fragoso puso sobre la mesa del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara en una reunión entre ambos. En todo caso, «exigimos a la Junta que ya hay que dar un paso porque la pandemia no puede ser la excusa para que este tema esté parado», recalcó Fragoso. El alcalde entiende que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, no tiene que estar ocupándose de este tema como prioridad, pero no así los arquitectos el SES, a quienes no compete encargarse de los problemas relacionados con el coronavirus, sino que se pueden dedicar a estudiar la viabilidad de cada uno de los edificios. «Queremos que nos diga cuándo y cómo van a empezar las obras», dijo Fragoso, dirigiéndose a la Junta de Extremadura.

El debate sobre el traslado de Los Pinos lo ha vuelto a poner sobre la mesa la información publicada por este diario sobre los contactos entre la consejería y Correos para reubicar el centro sanitario en el edificio de la plaza de la Libertad. Tras conocerse este dato, el PSOE local envió un comunicado dando prioridad al Hospital Provincial como mejor opción y defendiendo que es hora ya de ofrecer una ubicación definitiva, pues se cumple un año desde que la diputación puso a disposición este edificio.

Respecto a la nueva posición expresada por el PSOE, el alcalde señaló que le genera «poca credibilidad», pues recordó que el socialista fue el único grupo que votó en contra cuando el resto de la corporación solicitó en un pleno el traslado del centro de salud al Hospital Provincial. También le produce «desconfianza» y al mismo tiempo «cierta esperanza», pues si ahora los socialistas prefieren esta ubicación puede significar que ya la Junta de Extremadura se ha decantado por este edificio. En su opinión, el portavoz municipal, Ricardo Cabezas, dice ahora que sí a lo que han venido pidiendo los usuarios, para parecer que es él quien lo ha conseguido. «Si esto es así, bienvenido sea, porque es lo que quieren los vecinos y el ayuntamiento», concluyó Fragoso.

Por su parte, Cabezas, explicó ayer, a preguntas de la prensa, los motivos por los cuales el grupo socialista defiende ahora la idoneidad de trasladar Los Pinos al Hospital Provincial. El portavoz del PSOE en el ayuntamiento recordó que hace un año, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, cedió 14.000 metros cuadrados de este edificio para reubicar el centro de salud, ante la demanda ciudadana, la necesidad de resolver el problema y por «la presión y la campaña feroz que hizo Fragoso para salir de senador». Según Cabezas, como la cesión se hizo para que el ayuntamiento y la consejería solucionasen la reubicación del centro de salud, el PSOE entiende que ya debía haberse tomado una decisión. Por eso ahora defiende que los técnicos del SES valoren como primera opción este inmueble y, si no es viable, se opte por otra alternativa, como puede ser el edificio de Correos. «No entendemos que después de un año sigamos igual», lamentó el portavoz socialista.