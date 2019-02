Ya es febrero y estamos a cuatro meses escasos de las elecciones. Los partidos deberán tener sus programas avanzados y seguramente todos hablarán de la alcazaba como un elemento fundamental a recuperar. Todos querrán su rehabilitación, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En cuanto se da un paso adelante saltan todos los contrincantes impidiendo el avance. Ninguno quiere permitir que ese punto lo gane el contrario. Y ejemplos no faltan, tanto en la misma Alcazaba, como en el Campillo o en el Hospital Provincial. Y los políticos saben que si no se hace nada no se levantan las críticas y que lo mejor es la inacción. Y así pasan los años.

Pero la alcazaba no puede seguir esperando décadas. Queda mucho por hacer y esto no supone minusvalorar lo mucho que se ha avanzado. Desde hace décadas con la rehabilitación del Palacio de los Duques de Feria convirtiéndolo en Museo Arqueológico y la transformación del antiguo Hospital Militar en facultad y Biblioteca de Extremadura. Más recientemente, el ajardinamiento del Cerro de la Muela, la rehabilitación de gran parte de las murallas y la recuperación de todo el adarve, las torres, los yacimientos de la Puerta del Alpéndiz, la Galera, y las últimas actuaciones en la plaza de San José, las mejoras de accesibilidad o la limpieza de las laderas, entre otras actuaciones.

Pero es mucho lo que nos falta por rehabilitar, o no tanto según se mire. Esperemos que al menos en los próximos años se rehabilite la Galera, los accesos por la Puerta del Capitel y los tramos de murallas a sus lados, la ermita del Rosario y la Iglesia de la Consolación, y seguir avanzando en excavaciones arqueológicas.

No parece tanto, pero sería un objetivo ambicioso sobre todo para empezar a optar a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y quedaría mucho para los siguientes años; la Casa de los Gómez de Solís, los depósitos de agua y el Polvorín, el traslado de la Biblioteca, y probablemente de la facultad y sobre todo seguir excavando, investigándolo y poniendo a la vista la antigua historia de la ciudad. Sería un bonito sueño que por supuesto se puede hacer realidad. Hay que hacer que las cosas ocurran.