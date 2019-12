El alumbrado público de todos los poblados tendrá luminarias led

Primero se cambió a tecnología led todo el alumbrado público del casco urbano de Badajoz con un préstamo sin intereses superior a 10 millones de euros del proyecto europeo Jessica y ahora le llega el turno a los ocho poblados, con los que existía un compromiso por parte del gobierno local. El Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía (Idae) ha concedido al Ayuntamiento de Badajoz la cuantía total de la subvención a fondo perdido de casi 1.400.000 euros que solicitó para que las pedanías también tengan estas luminarias y telegestión punto a punto, a la que los fondos municipales añadirán otros 345.000 euros (el 20% restante del total de la inversión, que será de 1.743.000 euros)

Fue el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el que informó ayer de la concesión de esta subvención que el ayuntamiento solicitó en mayo. Compareció acompañado del concejal de Eficiencia Energética, Jesús Coslado, y el de Poblados, Alejandro Vélez. Con la inversión prevista se actuará en 43 cuadros y 2.880 luminarias de todas las pedanías.

Según estima el ayuntamiento, el ahorro económico anual será de 190.000 euros, con lo cual, en menos de dos años se habrá amortizado la inversión municipal. Fragoso señaló además que la garantía de estas luminarias está entre 7 y 10 años. En cuanto a las emisiones de anhídrido carbónico, al año se reducirán en 670 toneladas. Según explicó el alcalde, la potencia instalada tendrá un ahorro un poco menor que la de la ciudad. Las nuevas lumimarias de los poblados permitirán una bajada de potencia instalada del 55% y en consumo del 75% y habrá capacidad para aumentar la luminosidad en zonas que así lo requieran.

Según los requisitos que establece el Instituto para la Diversidad y Ahorro de la Energía, el ayuntamiento tiene que publicar el pliego de condiciones para la instalación de las nuevas luces en menos de 6 meses y teniendo en cuenta la experiencia de la actuación llevada a cabo ya en Badajoz, el alcalde calculó que el periodo de ejecución no tiene por qué ser «excesivamente largo». Fragoso no quiso comprometerse demasiado avanzando plazos, dadas las complicaciones que conlleva la nueva Ley de Contratos Públicos. De todas formas se atrevió a avanzar que confía en que pueda realizarse a lo largo del 2020, quizá después del verano o para las navidades. La intención del ayuntamiento es, como ya se hizo con el proyecto Jessica, hacer varios lotes. En concreto, en aquel contrato se hicieron 19 que tuvieron 14 adjudicatarios. Se podrían plantear sacar ocho, uno por poblado, pero teniendo en cuenta el tamaño de algunas pedanías, no sería rentable y quizá habría que unir las localidades más próximas siguiendo criterios técnicos.

Cuando estas leds estén instaladas, Badajoz será la primera ciudad española de tamaño medio que tendrá todo su alumbrado público con esta tecnología tanto en el núcleo urbano como en sus poblados. Fragoso destacó el «modelo de éxito» por el que Badajoz ha apostado en esta materia y tanto es así que ha sido copiado por la Diputación de Badajoz y por otros ayuntamientos de España.