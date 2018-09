Alumnos de tres institutos de Badajoz salen a mediodía de clase por el calor

Los alumnos de los institutos Domingo Cáceres, Bioclimático y Rodríguez Moñino salieron a las 12.00 horas de ayer para paliar los efectos del calor en las aulas, una medida que se adoptó en otros centros de la ciudad y la provincia.

Hubo otros que secundaron la llamada de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz (CEB) y salieron por su cuenta a mediodía en mayor o menor número, como San Roque, Reino Aftasí y San Fernando, según el portavoz de la CEB, Hernán Álvarez, quien afirmó que «hemos recibido quejas por no permitirles salir de alumnos del Castelar, Zurbarán y Bárbara de Braganza».

Lourdes Caballero, directora del Castelar, manifestó que «un grupo de alumnos ha intentado salir por su cuenta, pero no se les ha permitido porque no traían permiso paterno. Sí han salido todos los que lo tenían o han venido los padres a recogerlos», Y afirmó que «no se han adoptado medidas extraordinarias porque no había alerta declarada».

Rafael Domínguez, director del Zurbarán, señaló que «los estudiantes que han traído permiso paterno han salido, de ESO; y al menos 42 de los 360 de Bachillerato que tenían permiso o han venido a por ellos; los demás han cumplido el horario lectivo habitual». Y negó que se hubiera producido ningún acto de protesta dentro del instituto.

La CEB denunció «la pasividad de la Junta de Extremadura y de algunos centros». Tras contabilizar más de 11.000 firmas en Chang.org por una solución en 48 años al problema, consideró «vergonzoso que los estudiantes suportaran 37 grados en las aulas y sus directores no solo no hicieran nada por evitarlo, sino que han prohibido a algunos alumnos protegerse del calor». La coordinadora anunció que mantendrá la protesta y señaló que «los centros están avisados de que si impiden a los alumnos secundar la protesta, los denunciaremos».

En Mérida, todos los centros mantuvieron su horario normal, incluso el Giner de los Ríos que tenía previsto continuar con la medida del día anterior de salir a mediodía, informa Carmen Hidalgo. Y la junta informó de que al menos nueve centros habían adoptados medidas extraordinarias, informa Efe.