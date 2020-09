Alumnos de la UEx reclaman el triple de autobuses al campus

La Coordinadora Estudiantil de Badajoz ha pedido al ayuntamiento que triplique los autobuses que durante la semana van al campus, algo «que reivindicamos desde hace tiempo pero ahora es más necesario que nunca», ha señalado su portavoz, Hernán Álvarez. «Si antes se necesitaba que se doblase el servicio porque en horas puntas iban hasta arriba, ahora hay que triplicar para respetar la distancia de seguridad», sobre todo a las horas de entrada y salida. Y alertan de que «de no actuar el ayuntamiento con responsabilidad», no descartan «acciones de protesta».

El alcalde, Francisco Javier Fragoso expresó que ya ha mantenido contacto con el rector y el gerente de la UEx, y que se aumentará el número, pero no que no se puede hablar de multiplicar por 3 o 4, porque la flota es la que es y no se puede quedar ninguna zona de la ciudad sin servicio».

Manifestó que lo que sí debe hacerse es «que la entrada en las clases se haga de forma escalonada, pues no tendría sentido poner más vehículos y que estuviesen las vías colapsadas por el uso de coches privados», en horas en las que además hay mucho tráfico en la zona del hospital».

El regidor dijo que ha pedido a la Uex y a los estudiantes un «compromiso para que la entrada al campus sea escalada», pues si solo se accede a horas punta «son probables los colapsos circulatorios».

Fragoso afirmó que «se han fijado conversaciones en aras a la mejor coordinación posible». Y además, añadió que «el ayuntamiento efectuará, en la medida de sus posibilidades, un esfuerzo importante de refuerzo de autobuses, pero si todos se empeñan en entrar a la misma hora, esta medida será ineficiente».