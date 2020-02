Los amores de carnaval son para siempre

La tercera sesión de preliminares no decepcionó. Hubo de todo un poco, y en su justa medida. Proyectos muy dispares, pero igualmente interesantes. Porque en eso precisamente, en la diversidad, reside la verdadera riqueza de un concurso que se ensancha conceptualmente por la pluralidad, flexibilidad y apertura intrínsecas a la formación musical de tendencias libertarias que es la murga.

El superhéroe más ‘cani’ de la ciudad

La murga Yo No Salgo abrió la tercera sesión del concurso desvelando, por fin, la sorpresa que nos tenía preparada con su ‘Cristo del gran superpoder’. Y es que siempre pica la curiosidad por saber por qué derroteros llevará esta agrupación su proyecto cada año, porque siempre suelen ser muy originales en sus planteamientos. En esta ocasión, presentaron a Cristo, un tipo de superhéroe bastante 'sui géneris', que va equipado con un traje chillón, gafas de ‘pastillero’, gorra y zapatillas con suelas iluminadas. Y divirtieron al respetable desde el comienzo mismo de su actuación. Pero no solo hicieron eso, porque, como es habitual en ellos, también introdujeron y tocaron cantidad de temas. En los pasodobles, se lamentaron por la mala fama que arrastramos los extremeños, y señalaron que difícilmente nos podrán valorar desde fuera si, en primer lugar, no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Los cuplés los dedicaron a hablar del medio ambiente, de los malos olores del Rivilla y de la ignorancia demostrada por Pedro Sánchez al referirse al jamón ibérico como serrano. Finalmente, en el popurrí, nos desvelaron cuál es su criptonita, revelaron sus deseos de tener el poder de cantar todos a la vez y aclararon el origen del incendio de la panificadora del polígono El Nevero, entre otros muchos asuntos.

La némesis oscura de Cupido

Después de los YNS les llegó su turno a Los Informales, que presentaron a Valentino, un Cupido oscuro, una especie del ‘grinch‘ del amor que trata de quebrar todas las relaciones de pareja con las que se topa. El tipo que lucieron resultó muy simpático, puesto que iban ataviados con pañales en la parte inferior, y con elegante chaqueta, alitas y sombreros negros en el tren superior. Durante la interpretación de su repertorio, explicaron el origen del personaje, con genealogía divina incluida, resaltando algunas de las características que lo definen. En sus pasodobles, pidieron que se recuerde su paso por las tablas, si las circunstancias les obligan a abandonan el concurso, y apelaron a la memoria de los emigrantes extremeños en Cataluña para invitarles a renegar de las protestas violentas y los actos vandálicos promovidos por el nacionalismo radical. Su estribillo fue conciso y pegadizo. Y para terminar, en los cuplés y popurrí, hablaron de las aplicaciones de mensajería y las redes sociales, del ligoteo virtual, del Satisfyer, de Rivera y Malú, de Iglesias y Sánchez, del alcalde Fragoso y hasta del coronavirus.

Los artesanos de los sueños

Antes del descanso, saltaron a las tablas los miembros de la murga Marwan. Hicieron honor a su tradición más melódica. Interpretaron un repertorio rebosante de musicalidad y de hermosos mensajes. Lo hicieron caracterizados como artesanos del taller de los sueños, con una estética elegante con reminiscencias ‘steampunk’. Su repertorio estuvo barnizado, como es habitual, con letras y músicas totalmente originales, aspecto que siempre hay que aplaudir. En sus letras, ensalzaron el sentimiento blanquinegro de la –cada vez más numerosa- afición del C. D. Badajoz, y pidieron una solución para el río Guadiana. Y también bromearon sobre situaciones familiares y presentaron el Satisfyer como instrumento útil para la succión de las cabezas de los langostinos. Denunciaron la mala calidad del servicio regional de transporte en autobús, la situación insostenible del tren extremeño y lo caótico y polémico del servicio de transporte sanitario prestado por Ambulancias Tenorio. Y, paralelamente, invitaron a soñar, a luchar por la libertad, y, también, a realizar una reflexión serena acerca de las razones que han llevado a diez murgas pacenses a actuar solo en la calle.

Apasionados autores carnavaleros

Los miembros de la murga El Verdadero compartieron con el público del López de Ayala su visión del carnaval y una oda a la misma fiesta. Ellos se definen como comparsa, y fueron coherentes en la exposición de un repertorio con músicas y letras totalmente originales, aspecto que siempre hay que valorar por el trabajo que implica la creación. Entonaron afinados, tejiendo coros con voces bien empastadas e interpretando melodías armónicas. Le cantaron a distintas facetas de la vida y la experiencia carnavalera. Utilizaron juegos de palabras y abordaron ciertos temas desde una perspectiva original. Rindieron tributo a los hermanos, a las mujeres y a las costureras, entre otros. Bromearon acerca de los efectos de la entrada del Satisfyer en el hogar familiar. Y denunciaron la impostura e hipocresía que se advierte en ciertas facetas y momentos de la vida. Su actuación, que estaba gustando al público, concluyó de forma abrupta, al excederse en los tiempos. De ahí que se produjera la reglamentaria bajada de telón, que puso fin a su estancia en las tablas.

Guías turísticos para el carnaval

Es curioso cómo, a veces, se conjugan los astros. Decíamos ayer que el tipo presentado por A Contragolpe resultaba novedoso, porque nunca se había visto un guía ‘free tour’ sobre las tablas del López de Ayala. Y al día siguiente nos encontramos con que es también el tipo elegido por Los del año pasao. Son cosas que pueden pasar. Pero ya es mala pata. Hay que darles aliento, en cualquier caso, a ambas agrupaciones. Porque seguro que, tanto a unos como a otros, les ha fastidiado la coincidencia. Si bien es cierto que, de manera independiente a este hecho, hay que valorar un repertorio y una interpretación. Y ahí es donde va a estar la clave. Aunque es triste que la inevitable comparación pueda perjudicar a una u otra agrupación en función de los gustos y las preferencias de cada cual.

Durante su actuación, Los del año pasao guiaron al público por Badajoz y por otras ciudades de España y el mundo. Le sacaron punta al ansia de cobro del guía de marras. Tuvieron un enfoque y perspectiva muy interesantes en numerosos temas. Y abordaron asuntos hasta el momento inéditos. En los pasodobles, rindieron homenaje al teletexto, y denunciaron la falta de ambición y el conformismo de quienes renuncian a trabajar para vivir del subsidio. También demostraron buenos reflejos y humor, al reírse con la coincidencia en la elección del tipo y tratar un tema tan actual como el de la propagación del coronavirus y la construcción, en tiempo récord, de un inmenso hospital en China. Pero no quedó ahí la cosa, porque trataron, también, otros temas de reciente actualidad, como la exhumación de Franco, la moda del Satisfyer, el pacto de gobierno entre Podemos y el PSOE, el pacto local del gobierno de Badajoz, y un sinfín de asuntos más.

Los amantes de la cornisa

Hay que reconocer a Los Mirinda su habilidad para reinterpretar personajes costumbristas y dotarlos de un carisma fuera de lo común. Este año, se presentaron al público medio desnudos y subidos en lo alto de la cornisa de un edificio. Resulta que estaban volcados en las artes amatorias y tuvieron que salir por patas ante la llegada de un marido poco oportuno. Durante la interpretación del repertorio supieron sacar todo el partido posible a su personaje, especialmente en la presentación y el popurrí. Hicieron de la anécdota, categoría de humor, y divirtieron con sus ingeniosas ocurrencias sobre los detalles de la cómica situación en que se centra su proyecto de este año. El primer pasodoble lo dedicaron a su amante más querida, a la ciudad de Badajoz, y en el segundo aludieron al presidente del C.D. Badajoz. En los cuplés, criticaron, con ironía, la impostura de los asistentes a la Cumbre del Clima de Madrid, y bromearon a propósito del aspecto físico y los múltiples apodos con que designan a Fragoso y Gragera. Su estribillo de este año, que es muy claro, conciso y pegadizo, alude, con gracejo, al pacto de gobierno de Badajoz. Una referencia a la actualidad local que siempre gusta, y que, desgraciadamente, cada vez es menos habitual en el concurso.