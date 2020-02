Anulada la adjudicación a Saneba de la limpieza de los parques del río

La empresa del Grupo Ruiz Servicios Integrales Extremeños (SIE) 2000 ha ganado al Ayuntamiento de Badajoz y se anula la adjudicación del nuevo contrato de limpieza de los parques del río y de los arroyos a la UTE formada por Saneba y Extrepronatur, según ha resuelto la Comisión Jurídica de Extremadura, con fecha de 6 de febrero, a cuya decisión ha tenido acceso este diario.

Este procedimiento se inició con el anuncio de licitación en abril del 2019. SIE 2000 había sido excluida del proceso de adjudicación de este contrato, después de que se le adjudicase provisionalmente, porque no acreditó su solvencia técnica, según consideró la mesa de contratación, que el pasado 23 de diciembre se decantó por la UTE mencionada. SIE 2000 no estaba de acuerdo y presentó el 2 de enero un recurso especial en materia de contratación, por el que se suspendió el procedimiento. Eso ha retrasado el proceso de adjudicación y el ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo con su servicio de Parques y Jardines de la limpieza de estos espacios. Además, los trabajadores de la anterior adjudicataria del contrato, que lo estuvo prestando hasta finales de noviembre, están sufriendo la incertidumbre de no saber qué va a ser de ellos y está habiendo quejas ciudadanas por el deficiente mantenimiento.

SIE 2000 contaba con que le amparaba la razón pues durante más de cuatro años ha estado realizando parte del contrato ahora licitado, subcontratada por la empresa concesionaria, Joca, por lo que consideraba probada su suficiente solvencia técnica y profesional. La empresa debía acreditar trabajos de igual o similar naturaleza ejecutados en los últimos tres años, que sumaran un determinado importe. Pero la mesa de contratación no admitió los documentos emitidos por la Entidad de Conservación El Nevero ni por Tubasa, por las tareas realizadas en el polígono y en estas instalaciones. Solo consideró los trabajos de mantenimiento en jardines a pesar de que, según la recoge la resolución ahora emitida, «estos contratos no han de ser idénticos sino análogos y semejantes al ahora licitado». Además, lo que se contrata no tiene que circunscribirse exclusivamente a zonas ajardinadas.

declarada nula / La Comisión Jurídica de Extremadura acaba de darle la razón declarando la nulidad de la exclusión de la empresa recurrente y de la posterior adjudicación del contrato, al mismo tiempo que levanta la suspensión del procedimiento. SIE 2000 ha pedido daños y perjuicios, pero no se los ha estimado.

La resolución de la Comisión Jurídica es definitiva en la vía administrativa y contra ella solo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este diario preguntó ayer en al ayuntamiento cómo va a proceder tras esta decisión, por la que SIE 2000 sería ya la adjudicataria del contrato, pero no recibió respuesta.