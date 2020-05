Aparcamientos gratis junto a la parroquia de San José en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha llegado a un acuerdo con Santiago Moleón, cuya promotora es propietaria de la mitad del solar situado junto a la parroquia de San José, para que los ciudadanos puedan aparcar gratuitamente en este espacio y así compensar la ocupación de estacionamientos debido a la ampliación de terrazas de bares en las inmediaciones, en concreto en la plaza de los Alféreces, que desde el fin de semana pasado se ha peatonalizado en parte.

Moleón cede gratuitamente hasta septiembre la parte del aparcamiento que gestiona junto a la parroquia. Las parcela completa está vallada y dividida en dos, porque tiene dos dueños. Ambas se utilizan como estacionamientos controlados, por los que se cobra 1,50 euros para dejar el vehículo. Una mitad, la más próxima a la guardería de las monjas, será gratuita en los próximos meses. La otra parte tiene otro propietario y el ayuntamiento está intentando localizarlo para explicarle la situación.

Por otro lado, el alcalde ha informado de que ya se han notificado con la firma del secretario general 90 autorizaciones express para la ampliación provisional de las terrazas de los bares y existen más de 50 expedientes terminados que se notificarán en su mayoría posiblemente el lunes. Fragoso ha destacado el esfuerzo del servicio de Vías y Obras y de la Policía Local de Badajoz y ha querido restar importancia a la polémica por las autorizaciones sin firmar.

El alcalde ha achacado lo ocurrido a "la buena voluntad" por intentar cuanto antes ayudar a los hosteleros. Según ha manifestado, se adoptó la decisión de "adelantarles" la licencia sin la firma aún del secretario general para que tuvieran conocimiento y paralelamente se informaba a la Policía Local. Pero mucha veces se entregan por la tarde y hasta por la mañana no tiene conocimiento la policía, lo que ha podido provocar una "desintonía". Esto ha dado lugar a que cuando la policía ha pedido licencias, como estaban sin firmar y no aparecían en el listado autorizado "el agente no tenía por qué creerse que ese papel era verdadero". Fragoso apunta que se solucionó al día siguiente y una vez que esas primeras licencias las firmó el secretario general, fueron comunicadas a los hosteleros, también por correo electrónico. Asimismo, ha asegurado que solo se han producido "desajustes" en "un par" de locales, a los que se les pidió que retirasen los veladores que tenían colocados "de más" y no tiene conocimiento de que se hayan producido denuncias.