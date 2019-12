Un árbol en Castelar recuerda a bebés que fallecen antes o al poco de nacer

Perdí a mi primera hija en la semana 39 de embarazo, a punto de dar a luz, en 2010. Hacía días que no la sentía. Pregunté a una amiga matrona, que sospechó algo y me dijo vamos al hospital para tener seguridad; allí se confirmó que mi hija no tenía latido, había fallecido. Había que provocar el parto y que todo fuera lo más natural posible. En ese momento se te viene el mundo abajo, una cantidad de dudas y miedos horrible. El parto salió bien pero mi hija nació muerta porque traía un nudo en el cordón. Ahí comenzó un camino difícil: Salir del hospital sin tu hija en brazos; te sientes abandonada. Te dan el alta y te vas sin apoyo psicológico, inicias un camino de dolor, con poco acompañamiento y ningún reconocimiento a nivel social». Así cuenta Sandra Díaz, promotora del Grupo Allá de Apoyo a la Pérdida Gestacional --perder el bebé en la gestación-- y Perinatal -muerte del feto o recién nacido desde la semana 28 a la última, o a los pocos días de nacer..

En parque de Castelar alberga un brachychiton rupestris, un Árbol Estrella que recuerda y simboliza a bebés fallecidos antes, durante o después del parto. Estas mariposas de papel, de colores con los nombres de sus bebés escritos.

Díaz creó con Susana Morgado, matrona, Isabel Galiano, Fátima Asensio e Isabel González un grupo de ayuda a madres que pasan por esa pérdida. Las escuchan, informan y acompañan en su duelo. «Culturalmente la muerte da miedo, no hablamos de ello, la propia familia lo evita para no hacerte daño y el efecto es el contrario. Pierdes a tu hija y nadie la recuerda; los que te daba la enhorabuena por el embarazo desaparecen».

Cinco años después, Morgado perdió a su primer hijo en la semana 32. Compartir esa experiencia les llevó a «hacer algo, que la sociedad sepa que este problema existe, que es más frecuente de lo que pensamos y que los padres y las madres se encuentran abandonados en esta situación. Crearon Allá en 2015 y se legalizó en 2017».

Desde entonces, Allá «ha sido útil para nosotras y para muchas mujeres, parejas e incluso abuelos; es un número elevado --no llevan estadística--, y les ha servido muchísimo tener un sitio para hablar, desahogarse y pedir ayuda en un ambiente que te comprende».

PROTOCOLO / El grupo se reunió con el consejero de Sanidad y le pidió un protocolo para estos casos. El SES editó una guía en 2015 «pero no se ha llevado a la práctica. Nosotras reclamamos que se pusiera en práctica y se cambiaran cosas; en 2017 logramos darnos a conocer entre los profesionales, pero a nivel formal no se ha hecho nada», dijo Díaz, y añadió: «Hoy, en la misma situación, sale del hospital sin información ni ayuda psicológica; ahora parece que hay algún cambio».

El grupo Allá pide que nadie que sufra este tipo de pérdida «se sienta abandonado en el camino de duelo que empiezan, que tengan asistencia sanitaria adecuada, que la madre salga con recomendaciones y apoyo psicológico dentro del hospital y se haga un seguimiento. Nosotras damos un apoyo informal y damos información, pero aunque somos profesionales, enfermera, matrona, abogada, psicóloga, se necesita ayuda específica».

ÁRBOL ESTRELLA / Antes este camino, las madres empezaron a conmemorar el Día del Recuerdo con suelta de globos, «pero decidimos evitar la contaminación con los globos y nos pareció bonito tener un árbol como sitio de recuerdo, de homenaje a nuestros bebés, que muchos no están enterrados y los padres no tienen dónde ir; era importante tener un lugar físico para que las familias puedan recordar a sus hijos, hacer un ritual, porque estos casos no se hace entierro ni nada, Y pedimos el árbol a Medio Ambiente».

El concejal Jesús Coslado accedió y desde entonces se puede ver en el parque de Castelar un brachychiton rodeado por una valla de madera , con un cartel en azul y con mariposas coloreadas y con los nombres en su entorno.

«Es un árbol muy bonito, lo llamamos Árbol Estrella; nos hace recordar que sus ramas llegan hasta ellos, al cielo, a nuestras estrellas, es la simbología que le damos. A esta experiencia le llamamos Bebés estrella, de ahí el nombre del árbol», desveló Sandra Díaz.