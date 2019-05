Arkano: «Me gusta soltar lo que llevo dentro y comunicar»

No define sus textos como poesía por respeto a los «verdaderos escritores» y porque lo suyo ha sido siempre el rap, por eso dice que Castillos en el espacio es «toda la basura que tengo en la cabeza plasmada en distintos formatos, versos, reflexiones o de frases sueltas, de un modo desordenado y caótico». Guillermo Rodríguez Godínez, conocido como Arkano y reconocido como uno de los mejores raperos en la modalidad de freestyle de España, presentó ayer a los lectores pacenses su libro en el que «hay de todo». «Empieza con un tono bastante filosófico, cósmico, hablando sobre el universo, y al final termino bajando todo a tierra, a los sentimientos y a las emociones».

Marwan ha dicho de él que es un abanderado de una generación y que habría que recetar a Arkano como las pastillas. A él esos halagos le «impactan», pero afirma que no se siente abanderado de nada. «Solo soy un chaval que cuenta sus historias y que refleja lo que ve. Rapero, presentador de televisión, colaborador de radio, confiesa que no se siente «ni presentador, ni cantante ni escritor. Me gusta soltar lo que llevo dentro y comunicar, el formato al final depende del momento».

Es consciente, y así se lo cuentan sus lectores, de que muchos jóvenes se han iniciado en el mundo de la lectura después de leer sus textos. «Es el primer acercamiento que tienen y le da la oportunidad de conocer a otros autores, ya no solo de esta época, sino a los clásicos. Si estos sirve para acercar la literatura a la gente joven, perfecto».

Esta situación la compara con la que ocurrió cuando comenzaron las ‘batallas de gallos’ y desde el propio mundo del rap se rechazaban «porque no era rap puro y estábamos mancillando su cultura». Pero, según defendió, sirvió para que mucha gente que no había escuchado este estilo musical nunca «lo descubriera, se enganchara y descubriera a raperos de la vieja escuela».