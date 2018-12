Arqueología (IV)

No en todas las comunidades autónomas se han creado series permanentes dedicadas a publicar, siquiera de modo sucinto -insuficiente, por tanto- los resultados de los trabajos practicados, tanto los promovidos por instituciones, como los que se derivaron de actuaciones privadas, constructivas o urbanísticas. En ciertos casos alguna revista académica ligada a un museo asumió esa función. Varios intentos tuvieron continuidad -presupuestos cantan- gracias a la digitalización. La calidad de lo editado es muy diversa, porque no siempre los excavadores han poseído una formación óptima -no en todas las universidades hay especialidad en Prehistoria y Arqueología- y, en el caso de los trabajos sobre yacimientos medievales, se ha recurrido a quien pasaba por allí o a un historiador de la época, dotado de un método de trabajo sin relación con el arqueológico. Tampoco en todos los servicios competentes de las regiones los técnicos residentes han tenido una preparación adecuada para juzgar ciertas intervenciones, fuera de lo estrictamente metódico. Todos los médicos poseen formación general, pero solo los especialistas están capacitados para diagnosticar y sanar ciertas afecciones.

Hubo un momento en que algunas Direcciones Generales de Patrimonio se rodearon de un Consejo Asesor de Arqueología. Lo solían formar profesores universitarios, directores de museos o investigadores con puesto oficial. Servían para garantizar el valor científico de las decisiones que adoptaba la dirección de turno. Solía opinar también sobre los permisos de las investigaciones subvencionadas. Este fue su punto débil. Dicho sea con todos los respetos, su actuación fue correcta, pero bordearon con frecuencia el nepotismo académico. O así lo pareció. Más exitosa fue su actuación como jurados para sancionar la calidad de las publicaciones especializadas oficiales. Fuera de casos concretos, que los hubo, su nivel garantizó, si no la calidad de las conclusiones -eso siempre es muy relativo-, si, al menos, lo apropiado del método empleado y de la estructura de la propia obra, que ha de ajustarse, vuelvo a repetirlo, a unos mínimos en su relato. Y no es menor el valor de la bibliografía citada.