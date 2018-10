No es caprichoso. Es que se barrunta lo que va a ocurrir y no me gustaría llegar tarde. Puede ser que alguien ponga cara de inocencia de ¡yo no sabía!, ¡nadie nos dijo!, ¡no estaba en el pliego de condiciones! Pero era predecible. Aparecieron restos donde se decía no haberlos y ahora hay que enfrentarse con esa jauría que protesta por todo. Pues sí. Digan lo que digan el Ayuntamiento y la Dirección General de Patrimonio, algunos de los vestigios descubiertos en El Campillo merecen preservarse. No digo todos, tomen nota. Que yo sepa no han aflorado niveles muy antiguos, entre otras cosas porque no se han excavado. ¿Qué es eso de dejar un yacimiento a medio terminar? ¿Qué es eso de llegar solo hasta la cota que alcanzan las cimentaciones? ¿Cuándo se piensa investigar lo que queda? ¿No estábamos hablando de Arqueología? Sería indigno limitarse a hacer un sondeíto en una esquina. Con el tipo de suelo de esa zona de Badajoz si se toca roca, aunque en otros puntos de una misma área haya potencia suficiente, nos quedamos sin la información que sustenta, dicen, intelectualmente el proyecto. Sería un escándalo, una indecencia, que esta ciudad no debe permitirse: 1. No excavar el subsuelo en toda su potencia, dejando niveles enteros sin documentar, como se ha hecho en la Alcazaba; 2. Destruir todo lo que ha aparecido.

Desconocemos, fuera de la documentación escrita, cómo era el urbanismo bajomedieval, y el del siglo XVI y del XVII y, casi, el del XVIII. ¿Por qué no salvar una parte de lo exhumado? En Barcelona se ha excavado, musealizado y explicado –con un toque nacionalista- una parte del urbanismo del XVII. ¿Por qué no aquí? Claro, allí hay nacionalistas y aquí solo ladradores. De esos que aman a la ciudad solo si no les tocan el bolsillo. En potencia o en acto. ¡Pues sí señores! Hay que investigarlo todo hasta la roca! ¡Hay que conservar parte de lo aparecido! Y si hay que cambiar el proyecto, ¡cámbiese! ¡Haberlo hecho después de las investigaciones y no antes! ¿Qué tienen que decir los excavadores? Y los Amigos, y los Cívicos y los Militantes y ¡los Cronistas!? No vaya a pasar como en la Memoria de Menacho. Nada de Arqueología, hay que favorecer al comercio. Ahora, ni uno, ni otra.