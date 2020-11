El autocovid habilitado en Ifeba realiza de media 800 PCR al día

Hasta 800 PCR como mínimo se están realizando cada día de media en el punto ‘autocovid’ que funciona desde el pasado viernes Ifeba, con tres puestos que trabajan de forma simultánea. Es uno más de los que había en el Hospital Universitario, lo que permite trabajar con mayor agilidad. Ha estado operativo todos los días desde que se puso en marcha, a pesar del puente de Todos los Santos, y se han estado haciendo pruebas en horario de mañana y tarde. En función del volumen de contactos y casos sospechosos, se determinará si se establece solo un turno o los dos. Ayer, solo entre las 8,30 y las 13.00 horas, había citadas 400 personas.

La cifra de PCR diarias en este punto ‘autocovid’ se podrían incrementar hasta el millar si fuera necesario, pues cabe la posibilidad de ampliarlo con otro puesto extra más, según explicó ayer Jesús Salas Martínez, director Asistencial del Área Sanitaria de Badajoz. En estos momentos, según dijo, en se está realizando el mayor número de PCR desde que se inició la pandemia el pasado mes de marzo y se están sacando unas 2.200 determinaciones diarias. En el Área de Salud de Badajoz se están a punto de alcanzar las 100.000 pruebas realizadas en total. En el punto ‘autocovid’ se realizan a pacientes de la ciudad, mientras que los del resto del área sanitaria acuden a sus centros de salud.

La previsión, según Salas, es que la cifra de PCR a realizar aumentará cuando llegue la ola de la gripe, «que gracias a Dios todavía no ha llegado», apuntó. Entonces, se dispondrá de un «kit especial», que determinará, en una única prueba, no solo si una persona está contagiada de coronavirus, sino si lo está del virus de la gripe A, de la gripe B y del virus sincitial respiratorio. «Es una PCR distinta, ligeramente más rápida y más automatizada y eso permitirá diagnósticos más rápidos», apuntó Jesus Salas.



EN APENAS DOS MINUTOS / Los tres equipos que trabajan en el ‘autocovid’ están formados por tres enfermeras y otros tantos Técnicos de Cuidados de Ayuda a la Enfermería. En apenas dos minutos, se toman las muestras a los ocupantes de los vehículos, se etiquetan y se colocan en los contenedores en los que son trasladadas a los laboratorios para analizarlas. Los camiones las recogen entre dos y tres veces por día. El etiquetado (triple para evitar cualquier confusión) ya está preparado de antemano, lo que agiliza mucho todo el proceso. Aunque Salas reconoce que «a veces hay cierto retraso», se trabaja para dar los resultados entre las 24 y las 36 horas siguientes a la realización de la PCR. «Por eso no podemos parar, aunque haya puente, porque un retraso de un día significa que al día siguiente tenemos el doble», precisó.

Solo entre el 5 y el 7% de las personas citadas no se presentan en el ‘autocovid’. En esos casos, se comunica la situación a Salud Pública, que vuelve a llamarlos.

A Ifeba se ha trasladado el punto ‘autocovid’ desde el túnel junto a Necropsia del Hospital Universitario, donde estaba funcionando hasta la fecha. El motivo, según explicó Salas, es que, tras abrir el antiguo aulario de la Facultad de Medicina como ‘circuito covid’ específico, por lo que se interfería la circulación entre este último y la toma de prueba, según señaló el director Asistencial.

Además, con la bajada de las temperaturas se vio necesario encontrar un emplazamiento menos «inhóspito» para que los trabajadores puedan realizar su labor en un espacio cubierto y con mejores condiciones. El Ayuntamiento de Badajoz cedió parte de las instalaciones de Ifeba, en concreto el pabellón B, que se acondicionó en apenas 24 horas.

La entrada de los vehículos se ha establecido por la parte lateral (frente al auditorio del ferial de Caya) y la salida por el acceso que da a la avenida de Elvas. El viernes la cola de coches era considerable, pero ayer por la mañana quienes acudieron apenas tuvieron que esperar. Si una persona, por motivos de movilidad o salud no puede desplazarse hasta este punto, le pueden realizar la prueba en su centro de salud o un equipo sanitario acude a su domicilio.