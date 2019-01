Avalan que los eucaliptos de Santa Marta no son un riesgo

Javier Carrizo es responsable de Arbolado de Parques Históricos de Madrid, miembro de la Comisión de Certificadores ETW (European Tree Worker - Cuidadores Europeos de Árboles) y de la ETT (European Tree Technician-Técnicos Europeos de Árboles). Ayer participó como ponente en las Primeras Jornadas Pro Arbolado Urbano de Badajoz organizadas por la Plataforma Salvar Parque Ascensión para hablar sobre La gestión del arbolado en la ciudad y se acercó a conocer los eucaliptos de la plaza de Santa Marta, que el ayuntamiento prevé retirar y que han motivado la organización de estas jornadas. Según Carrizo, lo primero que hay que hacer es «analizar» estos árboles, pues no se puede determinar su riesgo de un vistazo. «La gestión del riesgo de un árbol pasa por analizar diferentes puntos críticos, desde la ocupación de la plaza a la capacidad de los vehículos al alcance si se cae alguna rama o a la gente». Pero partiendo de la necesidad de un análisis más exhaustivo, este técnico se atrevió a afirmar que «nuestra primera impresión es que esos árboles son muy seguros».

Sí pudieron comprobar que los eucaliptos necesitan «un pequeño mantenimiento» porque hay ramas secas y otras se salen fuera de la copa que podrían fracturarse. «Pero son árboles muy sanos». De hecho, según dijo, «en 25 años nunca hemos visto un eucalipto caerse, jamás», pues su potente desarrollo radicular lo impide. Sí les preocupa el daño que se ha producido en el tronco de uno de ellos con la maquinaria de la obra que ya ha comenzado en la plaza.

En su ponencia, Carrizo realizó una comparativa muy descriptiva. Este técnico expuso que hay una posibilidad entre 29.000 de morir por un cáncer de pulmón, mientras que el riesgo de que la caída de una rama o de un árbol provoque una muerte es de uno entre 10 millones. «Prácticamente es más posible que te mate un rayo a que te mate un árbol, los árboles no son peligrosos», razonó y además «todos los días asumimos el riesgo de subir a un coche jugándonos la vida, pero cuando tenemos un árbol en una plaza nos preocupa que pueda pasarnos algo». Respecto al daño que puedan provocar las raíces en el pavimento, señaló que el problema no son los árboles sino que no existe un diseño correcto a la hora de protegerlos. A Carrizo lo acompañó en las jornadas Alejandro Ruiz, director de la revista La Cultura del Árbol.