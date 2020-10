AVE en la provincia de Toledo

El Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con anterioridad Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dice que antes que finalice el año estará en exposición pública el Estudio Informativo del tramo Madrid – Oropesa de la línea de alta velocidad Madrid –Extremadura. No es la primera vez que adelanta la fecha de esta exposición pública que debería haberse realizado a finales del 2018 y que a fecha de hoy no sabemos ni por donde pasará el tren en la provincia de Toledo. En el mes de julio se anunció que la exposición se haría en el mes de septiembre. El propio Ábalos en un desayuno de El Periódico de Extremadura celebrado en Badajoz el 17 de octubre de 2019, hace un año y justo antes de empezar la última campaña electoral afirmó que esta exposición pública se haría a principios del 2020. Y a estas fechas todavía estamos como entonces. No solo hizo estas afirmaciones, también dijo que todas las obras entre Plasencia y Badajoz estarían terminadas en el 2019, y aún no están. También afirmó que en el 2020 si la Agencia de Seguridad no lo impedía estaríamos circulando por las nuevas vías, y que yo sepa, hasta el momento la agencia no ha empezado a hacer la evaluación. Ahora nos dicen que antes de fin de año estarán los estudios para la exposición pública, y esperemos que así sea.

Aunque hay otras incertidumbres en la línea de alta velocidad de Extremadura, el tramo de la provincia de Toledo es el que tiene las mayores incertidumbres. No vamos a remontarnos a toda la historia de incumplimientos y engaños desde que nos prometieron y firmaron los gobiernos de España y Portugal que en el 2010 tendríamos un tren que en dos horas y cuarenta y cinco minutos recorrería el trayecto entre Lisboa y Madrid. La Declaración de Impacto Ambiental de este tramo, que ya se aprobó con anterioridad el 28 de febrero del 2008, caducó porque ni el gobierno anterior, ni el anterior del anterior habían iniciado las obras que podían haber interrumpido los plazos. En agosto del 2017 salió un nuevo concurso para definir el trazado y conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En febrero de 2018 se adjudicó el concurso y en marzo se firmó el contrato con la empresa ACCIONA INGENIERIAS SA. Tenía, como obligación del concurso, 24 meses para conseguir la DIA. Para ello tenía que haber sacado a exposición pública el estudio a finales del 2018, para iniciar el proceso de la DIA, y a fecha de hoy todavía estamos en que pronto saldrá. Que yo sepa nadie ha explicado las razones. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando y a exigir que se cumplan los compromisos. Tener estos proyectos preparados pueden permitir, o no, incluirlos en los próximos fondos europeos que se esperan. Que nos lo expliquen.