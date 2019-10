El ayuntamiento adjudica las obras de la plataforma de Santo Domingo

Vecinos y comerciantes de la calle Santo Domingo del tramo comprendido entre la avenida Juan Carlos I y Vasco Núñez llevan esperando desde agosto que el Ayuntamiento de Badajoz comience la obra para darle continuidad a la plataforma única y temen que los trabajos se retrasen tanto que los coja con el subsuelo levantado en plena campaña navideña. El ayuntamiento acaba de adjudicar las obras a la empresa Carlos González Díaz SL por 137.869 euros y la previsión del concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, es que los trabajos den comienzo a mediados de octubre. El inicio está pendiente de la aprobación del plan de seguridad y salud, cuyo trámite «se resolverá en los próximos días».

El plazo de ejecución de la obra, que se ejecuta con cargo al proyecto Red Urbasol, es de tres meses. En este tramo funcionan ocho negocios, hay entrada a seis garajes con numerosas plazas y también está el acceso al aparcamiento de Adeba. Esta último ya ha buscado una alternativa y ha pedido permiso al ayuntamiento para que los vehículos entren por el vial abierto desde Vasco Núñez, aunque los peatones podrán seguir entrando y saliendo por Santo Domingo, para evitarles rodeos.

Algunos comerciantes ya han expresado su temor del perjuicio que el retraso de la obra puede acarrearles si coincide con la campaña navideña. Si esto llega a ocurrir, Urueña manifestó ayer que los trabajos se suspenderán temporalmente. Así se hizo el año pasado en la calle Menacho, cuando se sustituyó el pavimento de la plataforma única. Pero no hicieron lo mismo en el tramo ya arreglado de Santo Domingo, donde los trabajos continuaron hasta solaparse con la campaña de rebajas.

Ildefonso Cabezudo (de la droguería Cabezudo) manifestó ayer que no están en desacuerdo con la plataforma única, al contrario, pero alertó de que las navidades están a la vuelta de la esquina y las obras supondrán cortar la calle, por lo que prefiere que comiencen después del día de Reyes. «No estamos en contra, por supuesto, pero hay fechas en las que no se debería, no queremos que se tenga que parar la obra y tengamos problemas». Aunque a él le han dicho que irán rápido, «las obras se sabe cuando empiezan pero no cuándo terminan». También Guadalupe Plaza, de Lua, teme que los plazos se vayan alargando «y al final estamos viendo que nos metemos en las navidades» y si la obra coincide con la mejor campaña de ventas «nos matan», por lo que esta empresaria prefiere que los trabajos se retrasen hasta enero. «En esta zona hay muchas cocheras y el aparcamiento tiene mucho movimiento, hacerlo antes de Navidad es la ruina». Miguel Angel Trejo, de Explorer, sin embargo, considera que prefiere que la obra empiece si lo hace a mediados de octubre, pero si se retrasa por trámites hasta finales noviembre, sería mejor dejarla para después de Navidad. Para esta tienda la campaña aún no ha comenzado debido a las altas temperaturas, pero en cuanto empiece a hacer frío les perjudicaría. Este comerciante tenía previsto hacer reformas en la tienda coincidiendo con las del exterior, con la idea de que hubiesen terminado a primeros de diciembre. Trejo siempre ha estado a favor de la plataforma única, sobre todo después de comprobar cómo ha quedado el tramo donde ya se ha hecho.

El ayuntamiento no ha informado de sus planes a estos empresarios. Tampoco a la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho y Adyacentes, cuyo presidente, Félix Retamar, apunta que una obra siempre conlleva «daños colaterales» y que sería preferible que comience ya, porque de posponerse a enero, se alargaría hasta la campaña de primavera y verano.