El ayuntamiento aprueba por unanimidad la suspensión de las tasas de veladores y mercadillo en el 2021

En un tono mucho más cordial del habitual, el Ayuntamiento de Badajoz acaba de aprobar por unanimidad la suspensión de las tasas de veladores y de venta ambulante en el 2021, las dos únicas relativas a la actividad económica sobre las que tiene potestad la administración local y que repercute en dos sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica, como son la hostelería y los mercadillos. En Badajoz hay concedidas 401 licencias de venta ambulante y 457 para la instalación de terrazas.

El pleno en el que se han aprobado las modificaciones de las ordenanzas fiscales que regulan ambas tasas, ha sido extraordinario y urgente, debido a la premura para que la suspensión del cobro pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, que es cuando se inicia el periodo de devengo. Han sido precisamente estas "prisas" las que han suscitado la única crítica que han puesto sobre la mesa tanto el PSOE como Unidas Podemos.

El concejal socialista Emilio Pérez ha señalado que la decisión "viene un poco tarde" y ha recordado que hace 7 meses su grupo ya propuso la exención "y no se nos hizo ni caso". Pérez ha lamentado la "falta de previsión" que va a dar lugar a que el proceso para la entrada en vigor sea "una carrera de obstáculos", dado que las modificaciones de las ordenanzas se tienen que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y permanecer un periodo de 30 días en exposición pública. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, se ha manifestado en los mismos términos y ha recordado que su grupo ya propuso la exención de tasas entre diez medidas de urgencia durante el confinamiento. Independientemente de que se aprobase antes o después, la decisión no será ejecutiva hasta el 1 de enero, según ha recordado el concejal de Vox, Alejandro Vélez. "No confundamos", ha recalcado. Para el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "a lo mejor" este acuerdo ha sido una de las cuestiones en las que el equipo de gobierno ha hecho caso a las propuestas de la oposición, aunque ha apuntado que esta decisión está vinculada a la propia evolución de la pandemia. En desacuerdo con las críticas de los dos grupos de la oposición se ha mostrado el concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, que "no acepta" que se diga que la decisión llega tarde o que se les acuse de falta de previsión, pues la orden del alcalde data del 25 de octubre, cuando el Gobierno central decretó el estado de alarma. Ha mencionado además que el Ayuntamiento de Badajoz fue el primero en marzo en tomar medidas de cierre y el primero que abrió cuando terminó el confinamiento, tanto para adecuar los recintos de los mercadillos como permitir la ampliación de las terrazas, además de la aprobación de las bonificaciones para vendedores ambulantes y veladores. "En cada momento hemos intentado reaccionar con los instrumentos que tenemos", ha recalcado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, quien ha contestado a la oposición que hace meses no era previsible el cariz que iba a adquirir la pandemia, cuando el Gobierno central aún realizaba una valoración optimista de la evolución. Fragoso no cree que haya problema en cumplir los plazos para que antes del 31 de diciembre las dos modificaciones esté aprobadas pero, aunque así ocurriese y no pudiese entrar en vigor la suspensión, se podría aprobar una bonificación posterior al periodo de devengo. En todo caso, ha recordado que otros ayuntamientos está adoptado ahora estas medidas, entre ellos el de Cáceres, donde gobierna el PSOE. "Tan torpe no seremos", ha dicho. El alcalde espera que los acuerdos puedan aparecer mañana en el BOP.